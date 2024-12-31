Gençlerbirliği\'nin Hedefi Süper Lig

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GENÇLERBİRLİĞİ'nin yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu , Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eroğlu, başkent ekibinin gelecek hedefinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.

1'inci Lig'in 18'inci haftasında, 6 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Başkent temsilcinin yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gençlerbirliği'nin cumhuriyetle yaşıt, çok değerli bir kulüp olduğunu ifade eden Eroğlu, "Daha önce bayrağında kırmızı renk olan kulüplerde 3 kez şampiyonluk yaşadım. Umarım burada da sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız ve Süper Lig'de olacağız. Çok başarılı olmamız gerekiyor. Hafta hafta bakmak, maçlara iyi yoğunlaşmak ve iyi hazırlanmak gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Çok güzel bir çalışma ortamı, tesis var. Burası rahmetli İlhan Cavcav'ın armağan ettiği çok önemli bir değer. Bunun bilincindeyim. Başarılı olmak, Gençlerbirliği'ni tekrar Türk futbolunun önemli bir değeri haline getirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmak istiyoruz. Bu da inancımızı gösteriyor. Zaten kolay hiçbir şey yok. Ekip çalışmasıyla bunu başaracağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

'GÖZÜMÜZ ALTYAPIDA OLACAK'

Eroğlu, Gençlerbirliği'nin İlhan Cavcav döneminde altyapısıyla efsaneleştiğini işaret ederek, "Bunu biraz kaybetmeye başlamıştı. Şu an başkanımız ve yönetim kurulunun altyapıyla ilgili çalışmaları var. Önemli olan A takımın yakın gelecekte Süper Lig'de olması ama bunu yaparken her zaman gözümüz orada (altyapı) olacak. Gençlerbirliği, çok değerli oyuncuları Türk futboluna kazandırdı. Acele değil doğru adımlarla ilerlemek gerekir. U19, U17 ve U15'te çok değerli oyuncular vardır. Günümüzün en değerli oyuncusu (Arda Güler) şu an Real Madrid'de, o da Gençlerbirliği'nden çıktı. Belki o üst seviye bir oyuncu ama A takımın sistemini kurgularken, genç oyuncuların da oynayabilmesi tabii ki çok değerli" ifadelerini kullandı.

'AKADEMİ KAYNAK ANLAMINDA ÖNEMLİ'

Eroğlu, kulüplerin ekonomik açıdan ayakta kalabilmesi için akademinin önemini vurguladı. Kulüplerin başka türlü ayakta duramayacağını söyleyen Hüseyin Eroğlu, "Sürekli gider olan bir yerde akademiden çıkan oyuncu, kulüplerin ayakta durabilmesi için kaynak anlamında da önemli. Ekibimizle birlikte altyapıyı da takip edeceğiz. Buradan oyuncuları zaman zaman antrenmana alacağız, belli bir noktadan sonra kadromuza dahil edeceğiz. Bize katkı sağlayacak, takımın ivmesini attıracak oyuncular tabii ki arayışımız devam ediyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim için uygun olan oyuncuyu almak önemli. Yani devre arasında her takımın her takıma sorsanız herkes takviye istiyor ama doğru oyuncuyu bulmak kolay olmuyor. Bu anlamda biraz daha inceleyip sık dokumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

SİNAN OSMANOĞLU: TAKIMDA YENİ BİR COŞKU VAR

Takım kaptanı Sinan Osmanoğlu da kaldıkları yerden devam etmek istediklerini söyledi. Hedeflerinin devam ettiğini belirten Osmanoğlu, "Puanlar çok yakın. Yeni hoca katıldı, daha önce de Hüseyin hocayla uzun süre çalışmıştım. Tabii ki takımda yeni bir heyecan, coşku var. Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. İnşallah yeni hoca ile iyi sonuçlar alıp, ligin ilk yarısını en azından yukarıda bitirmek istiyoruz. İlk etapta tabii play-off'un içine girmek istiyoruz. Puanlar yakın olduğu için bir seri yakalamak önemli. Galibiyet serisi yakalayabilirsek zaten üst sıraları yakalayacağımızı biliyoruz. Onun için de en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Önümüzde ilk yarıyı bitirmeden önce kesinlikle kazanmak istediğimiz 2 maç var. Onları kazanmak büyük ihtimal bizi play-off'a taşıyacak. Sonrasında da üst sıraları zorlayacağız" diye konuştu.