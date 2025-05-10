Gençlerbirliği Süper Lig\'e Döndü

Trendyol Süper Lig resmi hesabı, Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e çıkmasını tebrik etti.
Süper Lig'in resmi sosyal medya hesabı yaptığı paylaşımla, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gençlerbirliği'ni tebrik etti. Süper Lig resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Türk futbolunun köklü çınarı, Cumhuriyetle yaşıt Gençlerbirliği yeniden aramızda! Trendyol Süper Lig'e hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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