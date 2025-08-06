Gençlerbirliği Süper Lig'e Hazır - Son Dakika
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Gençlerbirliği Süper Lig'e Hazır

Gençlerbirliği Süper Lig\'e Hazır
06.08.2025 12:39
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Gençlerbirliği, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Etebo ve Akkan, sezon hakkında konuştu.

Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği yeni sezonun ilk haftasında mücadele edeceği Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Gençlerbirliği, 2020-2021 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e 4 sezon sonra geri döndü. 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek olan başkent ekibi, ilk hafta deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde Peter Etebo ve Gökhan Akkan açıklamalarda bulundu.

"Her maç çok önemli olacak, her maç çok zor olacak"

Her maçın önemli olduğunu ancak yine de 10 aylık sezonun genelinin de önemli olduğunu kaydeden Peter Etebo, "Her maç çok önemli olacak, her maç çok zor olacak. Bu kadar çalışma yaptınız ve ilk maçta bunları sahaya yansıtmak istiyorsunuz. Herkes sahaya yenmek için çıkıyor. Herkes sahaya elinden geleni yapmak için çıkıyor. Bu da öyle bir maç olacak. Samsunspor çok önemli bir takım. Geçen sezon iyi bir iş çıkarttılar. Bu sezon da Avrupa'ya katılıyorlar. Zorlu bir rakiple karşılayacağımızı biliyoruz ama gençler gibi olarak geri çıktığımızda bir yerden başlamamız gerekiyor. Bu da Samsunspor maçı. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar yaptığımız her şeyi sahaya yansıtacağız. Umarım galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz" diye konuştu.

"Biz bu lige yeni gelmedik, geri geldik"

Güzel bir kamp dönemini geride bıraktıklarını ifade eden Gökhan Akkan ise maç haftasına hazırlandıklarını belirterek, "Çok çalıştık, çok emek verdik ve en önemlisi çok çabaladık. Yeni bir oluşum içindeyiz. Süper Lig'e yeni çıkan bir takımız. Ama son zamanlarda klişe bir laf oldu yani bizim için de. Biz bu lige yeni gelmedik, geri geldik. Yabancısı değiliz bu ligin. Arkadaşlarımla beraber, yeni gelen arkadaşlarımızla beraber çok iyi çalıştık. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. İnşallah ilk maçla birlikte, Samsun maçıyla çok iyi başlayıp sezonun geri kalanını da çok iyi geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Samsunspor, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Süper Lig'e Hazır - Son Dakika

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