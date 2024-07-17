Gençlik Kampları 2. dönem başvuru sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Spor

Gençlik Kampları 2. dönem başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik Kampları 2. dönem başvuru sonuçları açıklandı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği 'yaz gençlik kampları' 2'nci dönem başvuru sonuçları belli oldu.

17.07.2024 16:52
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GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği 'yaz gençlik kampları' 2'nci dönem başvuru sonuçları belli oldu. Gençlik Kampları, 2024 yılında 145 bin 123 başvuru ile rekor başvuru sayısına ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlerin yaz aylarındaki serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere her yıl düzenlediği Gençlik Kamplarının 2'nci başvuru dönemi sonuçları açıklandı. Gençlik Kampları, kamp program sorumluları ve gönüllü kamp liderleri koordinasyonunda, gençlerin serbest zamanlarının etkin değerlendirilmesinde rekreasyon alanları inşa etmek üzere eğlence aktivitelerinin ve atölye eğitimlerinin yer aldığı 38 farklı kamp alanında hizmet veriyor.

HER GENÇ İÇİN 1 KEZ DOĞA, 1 KEZ DENİZ KAMPINA KATILMA HAKKI BULUNUYOR

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kamp atamalarını fırsat eşitliği ve liyakat ilkesi referans alarak sistem algoritması üzerinden otomatik olarak yapıyor. Her genç için 1 kez doğa, 1 kez deniz kampına katılma hakkı bulunmakla birlikte, atama önceliği bulunan 3 ayrı kriter; Şehit-Gazi Yakınlığı, Başarı Durumu ve Maddi Gelir başlıklarında da öncelik sıralaması yapılıyor. Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanıyor. Kamp alanlarının güvenliği güvenlik görevlilerince sağlanırken, gençlerin tüm ihtiyaçları ise gençlik liderleri tarafından gideriliyor. 5 gün boyunca ulaşım, konaklama ve yeme-içme hizmeti dahil olmak üzere tamamen ücretsiz olarak hizmet veren Gençlik Kampları. 2024 yılında 145 bin 123 başvuru ile rekor başvuru sayısına ulaşarak gençler ve ailelerin ilgi odağında yer aldı.

2'nci 6 dönem kamp başvuru Sonuçları (https://e-genc.gsb.gov.tr) adresinden öğrenilebilecek.

Kaynak: DHA

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