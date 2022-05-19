Geri dönüşü efsane oldu! Fatih Terim dev karşılaşmada yorumculuk yapacak - Son Dakika
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Geri dönüşü efsane oldu! Fatih Terim dev karşılaşmada yorumculuk yapacak

19.05.2022 01:04

Şampiyonlar Ligi finalinde gerçekleşecek Liverpool-Real Madrid karşılaşmasında yorumcu koltuğunda Fatih Terim oturacak. EXXEN'den yayınlanacak büyük final 28 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Paris'teki Stade de France'da oynanacak.

Galatasaray ile yolları ayırdıktan sonra suskunluğunu koruyan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için geri dönüyor. Deneyimli adam dev finalde yorumcu koltuğuna oturacak.

FATİH TERİM GERİ DÖNÜYOR

Asist Analiz'den İlhan Tüysüz'ün haberine göre, Exxen'de yayınlanacak Real Madrid- Liverpool finalini deneyimli teknik direktör Fatih Terim yorumlayacak. Real Madrid ve Liverpool, 28 Mayıs Cumartesi saat 22.00'de Paris'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşmada, 3. kez finalde karşı karşıya gelecek.

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Son Dakika Spor Geri dönüşü efsane oldu! Fatih Terim dev karşılaşmada yorumculuk yapacak - Son Dakika


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