Üye Girişi
Giresunspor Basın Sözcüsü Önal'dan takıma destek çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Giresunspor Basın Sözcüsü Önal'dan takıma destek çağrısı Açıklaması

15.02.2022 16:12
Giresunspor Basın Sözcüsü Önal'dan takıma destek çağrısı Açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, bugünlerde her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, bugünlerde her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Önal, yaptığı yazılı açıklamada, 44 yıl sonra Süper Lig'de mücadele etme hakkı elde eden Giresunspor'un ligde kalıcı olmayı hedeflediğini belirtti.

Yönetim kurulu, teknik heyet ve oyuncu grubunun verdiği mücadeleye Giresunluların daha fazla katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Önal, camianın kenetlenmesi çağrısında bulundu.

Önal, Giresunspor'un birlik ve beraberlik sağlandığında başarı yakalayabileceğinin altını çizerek, "Bugünlerde her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Birlikte çok güçlüyüz. Süper Lig'deki mücadelemizde el ele, omuz omuza daha güçlü yürüyebilmek için, Giresunspor sevdalısı tüm hemşehrilerimizi ve taraftarlarımızı takımımıza destek vermeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübe mali kaynak oluşturmak amacıyla 12 Mart'ta İstanbul'da gece organize edileceğini aktaran Önal, Giresunlulardan etkinliğe yoğun ilgi göstermelerini istedi.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, İbrahim Önal, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor Basın Sözcüsü Önal'dan takıma destek çağrısı Açıklaması - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:05 14 kadınla evlendi, 14'ünü de dolandırdı! Hindistanlı Kazanova'nın marifetleri
15:51 Sarıgül markete gitti, fiyatları kontrol etti ve bakan Nebati'ye seslendi: Aynı yerde, aynı noktadayım, fiyatlar da aynı!
15:50 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Yıldırım neyi Azra'dan gizliyor?
15:49 Yargı'nın Pars savcısı, sevgilisinden ayrıldı!
15:48 Peynirde 5 kuruşluk indirim, sosyal medyanın gündeminden düşmedi!
15:46 Adnan Oktar'ın eski "aslancığı": Benim görevim kadınları ona götürmekti, 200 kadın götürdüm
15:40 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye, Han'ı çöplükte görünce ne tepki veriyor?
15:31 Stefan Kuntz görüştü! Deniz Undav Türk Mili Takımı forması giymeye sıcak bakıyor
15:25 Sigorta parası için hamile eşini uçurumdan attı, Türkiye turuna çıktı! Adaletten kaçamadı: Müebbet
15:27 Yaşar Alptekin canlı yayında vasiyetini açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 16:19:32. #1.11#
SON DAKİKA: Giresunspor Basın Sözcüsü Önal'dan takıma destek çağrısı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement