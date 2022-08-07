İlker Avcıbay: "Özlenen Giresunspor sahada olacak" - Son Dakika
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İlker Avcıbay: "Özlenen Giresunspor sahada olacak"

07.08.2022 22:59
İlker Avcıbay: "Özlenen Giresunspor sahada olacak"

Giresunspor Teknik Sorumlusu İlker Avcıbay, Adana Demirspor maçının ardından, "Bizim endişemiz yok, zamanımız var. Güçlendikçe daha pozitif şeyler göreceğiz" dedi.

Giresunspor Teknik Sorumlusu İlker Avcıbay, Adana Demirspor maçının ardından, "Bizim endişemiz yok, zamanımız var. Güçlendikçe daha pozitif şeyler göreceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Giresunspor, 3-2'lik skorla maçı kaybederek lige mağlubiyetle başladı. Maçın ardından Giresunspor Teknik Sorumlusu İlker Avcıbay, değerlendirmelerde bulundu.

Avcıbay, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Maç öncesi iyi bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. Adana Demirspor'u galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Kaliteli ayaklara sahip bir takım. Ligin iyi takımlarından biri. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Biz ise yeni kurulan bir takımız. 2 yabancı 3 yerli yeni oyuncuyla sahaya çıktık. Fakat bir oyun felsefemiz ve karakterimiz var. Sizlerin de yakından bildiği gibi. Yeni gelen arkadaşlarımıza da bu felsefeyi aşılamaya çalışıyoruz. Bugün oyunun birçok bölümünde bu felsefemizi gerçekleştirdik. Sonuç alacağımız ve öne geçeceğimiz pozisyonlar vardı. Bunları değerlendiremedik. Ama geleceğe dönük pozitif mesajlar aldık. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız olacak. Devam edeceğiz. Yeni katılan arkadaşlarımıza da bu felsefemizi aşılamak istiyoruz. Taraftarımıza burada çok büyük iş düşüyor. Geçen sezon yaşadık. Bugün de sonuna kadar desteklerini esirgemediler. Bizim endişemiz yok, zamanımız var. Güçlendikçe daha pozitif şeyler göreceğiz. Yine özlenen Giresunspor sahada olacak." - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Adana Demirspor, İlker Avcıbay, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlker Avcıbay: 'Özlenen Giresunspor sahada olacak' - Son Dakika

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