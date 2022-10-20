42. dakikada Bitexen Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan'ın, Amasyspor FK'nin ceza sahasına gönderdiği uzun pasta Alparslan Devlet Yüce'nin kafa ile uzaklaştırmak istediği top Murat Cem Akpınar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaklaşık 25 metreden yaptığı sert şutta top filelerle buluştu: 1-1.

23. dakikada Oğulcan Çağlayan yerden pasında ceza sahası içerisindeki Rahmetullah Berişbek topla buluştu. Bu oyuncu, kaleci Onur Güney ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunda top kaleciden döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur - Son Dakika

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