Süper Toto Süper lig ekiplerinden Giresunspor'da forma giyen Sergen Piçinciol, (27) Aydının Didim ilçesinde dünya evine girdi. Didim'de yaşayan Yağmur Sarı ile evlenen Piçinciol'un nikahı Didim'de deniz kıyısında kıyıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini ise Galatasaray 'ın yıldız isimlerinden Taylan Antalyalı , Altınordu 'da futbol oynanan Hüsamettin Yener ile Kenan Bilgetekin ve Çağrı Güçlü yaptı.

Kaynak: İHA

Yağmur Sarı, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Giresunspor'un başarılı stoperi Didim'de dünya evine girdi - Son Dakika

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