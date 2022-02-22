Üye Girişi
Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Akgün: "Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz" - Son Dakika

Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Akgün: "Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz"

22.02.2022 13:44
Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Akgün: "Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, Göztepe karşısında galibiyet hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, Göztepe karşısında galibiyet hedeflediklerini söyledi.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27. haftada 27 Şubat Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacaklarını belirtti.

İzmir temsilcisiyle oynayacakları karşılaşmanın ligde kalma adına verdikleri mücadele açısından kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Akgün, şöyle devam etti:

"Göztepe karşısındaki galibiyet hedefliyoruz. Zorlu maçı kazanarak hem çıkışa geçmek hem de alt sıralardan biraz olsun uzaklaşmak istiyoruz. Oyuncularımız ve teknik heyetimize güvenimiz tam. Bu zorlu maçtan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyoruz."

Akgün, Giresunspor taraftarlarından, Göztepe maçında tribünlerdeki yerlerini almalarını ve takımlarına gereken desteği vermelerini istedi.

YORUMLAR
500
Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Akgün: 'Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz' Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Akgün: "Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz" Göztepe'de VAR isyanı Göztepe'de VAR isyanı Mario Gavranovic 8. golünü attı Mario Gavranovic 8. golünü attı

Spor Toto Süper Lig, Sinan Akgün, Giresunspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Akgün: 'Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:43 Artan sebze-meyve fiyatları soruldu! Erdoğan: Üreticileri Hal'lere sokacağız, fiyatlar dengelenecek!
13:38 Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası!
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın savaş hamlesine tepki: Kabul edilemez!
13:24 Gazetecinin taraflı sorusuna Erdoğan'ın "Müslüm Babalı" yanıtı: Tam damardan oldu!
13:20 Rusya-Ukrayna çatışması, futbolu da vurdu: Şampiyonlar Ligi finalinin adresinin değişmesi gündemde
13:19 İndirimli tarife Mart'ta başlıyor! Faturalar ne kadar düşecek?
13:18 Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması: Acil yardıma ihtiyaç duyuyoruz!
12:54 Kimsenin adını bile bilmediği Donbas'ı uğruna savaş çıkaracak kadar kıymetli yapan ne: İşte milyarlarca dolarlık o sebep!
12:52 Ünlü kahin Baba Vanga'nın Rusya kehaneti: Dünyayı Vladimir yönetecek, dünyanın lordu olacak!
12:34 Onur Buldu'dan eşi Duygu Kozoğlu'na romantik doğum günü kutlaması: Sarı fırtınam!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 13:52:02. #1.12#
SON DAKİKA: Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Akgün: "Göztepe karşısında galibiyet hedefliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement