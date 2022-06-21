2022 Akdeniz Oyunları 25 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında Cezayir'in Oran kentinde düzenlenecek. Boks branşında Türk milli takımının madalya umutlarından olan Gizem Özer de 63 kiloda ringe çıkacak. Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu Gizem Özer, 5 gün sürecek olan organizasyondan altın madalya çıkarmayı hedefliyor. Avrupa Şampiyonası'ndan ikincilikle ayrılan Gizem, son olarak İstanbul 'un ev sahipliğinde yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na 2. turda veda etmişti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gizem Özer Cezayir yolcusu - Son Dakika

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