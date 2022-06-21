Gizem Özer Cezayir yolcusu - Son Dakika
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Gizem Özer Cezayir yolcusu

21.06.2022 15:16
Gizem Özer Cezayir yolcusu

Elazığlı milli boksör Gizem Özer, Cezayir'de düzenlenecek olan 2022 Akdeniz Oyunları'nda ringe çıkacak.

Elazığlı milli boksör Gizem Özer, Cezayir'de düzenlenecek olan 2022 Akdeniz Oyunları'nda ringe çıkacak.

2022 Akdeniz Oyunları 25 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında Cezayir'in Oran kentinde düzenlenecek. Boks branşında Türk milli takımının madalya umutlarından olan Gizem Özer de 63 kiloda ringe çıkacak. Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu Gizem Özer, 5 gün sürecek olan organizasyondan altın madalya çıkarmayı hedefliyor. Avrupa Şampiyonası'ndan ikincilikle ayrılan Gizem, son olarak İstanbul'un ev sahipliğinde yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na 2. turda veda etmişti. - ELAZIĞ

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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu, milli takım kamplarını ziyaret etti Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu, milli takım kamplarını ziyaret etti
Kaynak: İHA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gizem Özer Cezayir yolcusu - Son Dakika

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