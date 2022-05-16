Gizem Özer, dünya şampiyonasına veda etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gizem Özer, dünya şampiyonasına veda etti

16.05.2022 12:58
Gizem Özer, dünya şampiyonasına veda etti

İstanbul'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda ikinci maçında Yunan rakibine yenilen Gizem Özer, turnuvaya veda etti.

İstanbul'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda ikinci maçında Yunan rakibine yenilen Gizem Özer, turnuvaya veda etti.

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası İstanbul'un ev sahipliğinde devam ediyor. Türk Milli Takımı adına ringe çıkan son Avrupa Şampiyonu, Elazığ Belediyespor Kulübü sporcusu Gizem Özer, ikinci maçında Yunanistan'dan Papadatou Pavina'ya elenerek organizasyona veda etti. 63,5 kiloda ilk maçında Moğolistanlı rakibini eleyen Gizem'in, henüz ikinci maçta turnuvaya veda etmesi, boks camiasında üzüntüyle karşılandı.

(Hüseyin Kabukçu - İHA)

YORUMLAR
500
Yunanistan'da robotik çöp öğütme konteynerine sıkışan kişi öldü Yunanistan'da robotik çöp öğütme konteynerine sıkışan kişi öldü Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar, çeyrek finalde Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar, çeyrek finalde

Yunanistan, İstanbul, Yunan, Boks, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gizem Özer, dünya şampiyonasına veda etti - Son Dakika


Son Dakika
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
16:46 Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük
16:45 Rusya ve Ukrayna ateşkes ilan etti! Azovstal çelik fabrikasındaki 600 yaralı asker tahliye edilecek
16:36 Dünya üzerinde sadece 10 bin tane kaldı! Yeni doğan kum kedileri dikkat çekti
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 17:25:49. #1.12#
SON DAKİKA: Gizem Özer, dünya şampiyonasına veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement