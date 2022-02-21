Üye Girişi
Gizem Özer'e milli davet - Son Dakika

Gizem Özer'e milli davet

21.02.2022 16:59
Gizem Özer'e milli davet

Elazığ'ın başarılı boksörü Gizem Özer, Milli Takım hazırlık kampına davet edildi.

Elazığ'ın başarılı boksörü Gizem Özer, Milli Takım hazırlık kampına davet edildi.

Elazığ Belediyespor Kulübü Boks takımı sporcusu Gizem Özer, U-22 ve Büyük Kadınlar milli Takım hazırlık kampına davet edildi. Ocak ayında Kırşehir'de yapılan U22 Kadınlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası'nda 63 kiloda Türkiye Şampiyonu olan başarılı sporcu, 18- 27 Mart tarihleri arasında Hırvatistan'dan yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi son etap kampına katılacak.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen U-22 ve Büyük Kadınlar milli takım hazırlık kampı, 22 Şubat - 10 Mart tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek.

Hazırlıklarını Elazığ'da antrenör Cemil Döndü nezaretinde sürdüren Gizem Özer, milli takım hazırlık kampına katılmak üzere İzmir'e gitti.

Başarılı boksör Gizem Özer hazırlık kampı öncesi yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonası öncesi son etap hazırlık kampına katılacağım. Sakatlıksız ve verimli bir kamp dönemi geçirmeyi umuyorum. Ay-yıldızlı forma ile yeni başarılar elde etmek istiyorum. Bu süreçte her daim bana destek olan başta Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları olmak üzere Elazığ Belediyespor Kulübü yöneticilerimize ve antrenörüme teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Hande Erçel'den sonra kendini boksa verdi! 'Yüksel ve ışılda' notu dikkat çekti Hande Erçel'den sonra kendini boksa verdi! "Yüksel ve ışılda" notu dikkat çekti Gizem Özer'e milli davet Gizem Özer'e milli davet Yavru kedi ile müşterinin sevimli halleri gülümsetti Yavru kedi ile müşterinin sevimli halleri gülümsetti

Elazığ Belediyespor, Milli Takım, Elazığ, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gizem Özer'e milli davet - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:00 Eda Ece'den sevgilisiyle çıkan ayrılık haberlerine yanıt: Ben sinirlenince Buğrahan'ı takip etmeyi bırakıyorum
16:56 Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi! Polisin vatandaşı ikna çabaları devam ediyor
16:48 Simpsons'taki Bill Gates kehaneti büyük ses getirdi! Yaptığı şey tedirgin ediyor
16:38 Diego Rossi, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
16:37 Berdan Mardini'nin sevgilisi Instagram'da fotoğraflarıyla mest ediyor!
16:34 Uber, 8 kişilik XL araçlarıyla İstanbul'da yeniden hizmete başladı! İşte ücret tarifesi
16:20 Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençliğimi bıraktım Sofya'da dediği Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor
16:19 Ardahan'da doğdu, sadece ilkokulu okuyabildi! Dünya onu dönüştürdüğü otomobillerle tanıdı: İşte Malkoç'un okuduğu ahırdan bozma okul!
16:16 Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü: Geleceğin 10 numarası! Alex: Brezilya'dan izliyorum!
16:08 Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Yeni aşkı Samar Dadgar ile evlenmeden önce sevgiliymiş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 17:08:07. #1.12#
SON DAKİKA: Gizem Özer'e milli davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement