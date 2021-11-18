Üye Girişi
"Göbekten Altaylı" - Son Dakika

"Göbekten Altaylı"

18.11.2021 13:50
"Göbekten Altaylı"

Alsancak Stadı inşaatı sırasında doğan çocuğunun göbek bağını sahaya gömen Çiğdem-Mert Balkan çifti, yıllar sonra siyah-beyazlı formalarını giyip Ata Altay adını verdikleri 3.5 yaşına gelen çocuklarıyla stadı gezdi.

Alsancak Stadı inşaatı sırasında doğan çocuğunun göbek bağını sahaya gömen Çiğdem-Mert Balkan çifti, yıllar sonra siyah-beyazlı formalarını giyip Ata Altay adını verdikleri 3.5 yaşına gelen çocuklarıyla stadı gezdi.

Altay taraftarı Mert Balkan, Alsancak Stadı inşaatı devam ederken doğan çocuğunun göbek bağını sahaya gömmüştü. Çiğdem-Mert çifti, 3,5 yaşına gelen çocukları Ata Altay'ı da alarak yıllar sonra Alsancak Stadı'na geldi, çimlere ayak basıp o günü adeta yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım'da açılacak stadı gezen aile, uzun bir aranın ardından yeniden bir Altay maçı seyredecek olmanın heyecanını doyasıya yaşadı.

"Hayalimizi gerçekleştirdik"

"Bir hayalimizi gerçekleştirdik" diyen Mert Balkan, "Alsancak Stadı ile kulübümüz arasında gerçekten çok güçlü bir bağ var. Stadın yeniden yapılış sürecinde birçok Altaylı taraftar buraya gelerek forma, bayrak, flamayı temele attı. Biz de ailemizden aldığımız göreneklere uygun olarak hareket ederek doğan çocuğumuzun göbek bağını sahaya gömdük. Yıllar sonra ilk kez geldiğimiz stadımız beni gerçekten çok etkiledi. Burada çok anımız var" dedi.

"Burası bizim evimiz"

Alsancak Stadı'nı "Altay'ın evi" olarak nitelendiren Balkan çifti, "Bizler armanın peşinde koşan insanlarız. Gözümüzü açtığımız evimize yeniden dönecek olmanın tarifsiz heyecanını yaşıyoruz. Minik Ata Altay ile başlattığımız göbek bağı gömme adımı da umarım taraftarlarımız arasında bir gelenek haline gelir. Altay'a göbekten bağlı her aile, bu şekilde davranarak asırlarca devam eden bir gelenek oluşturmuş olur" diye konuştu.

"Altay, köklü ve güçlü bir kulüp"

Anne Çiğdem Balkan ise çocuklarına "Ata Altay" ismini vermenin de büyük gurur olduğunu vurgulayarak, "Altay, köklü ve güçlü bir kulüp. Gurur duyduğumuz bir camiaya sahibiz. Taraftarı olduğumuz bir kulübün adını, hayattaki en değerli varlığımıza vermek çok anlamlı. Eşim dededen Altaylıdır. Alsancak Stadı'ndaki anılarını her zaman anlatır. Kulüp ile bütünleşen bir stadımız var ve artık burada ilk maçı seyretmek için çok heyecanlanıyoruz" dedi. - İZMİR

Göbekten Altaylı
Göbekten Altaylı
Göbekten Altaylı
Göbekten Altaylı
Göbekten Altaylı
Göbekten Altaylı

Recep Tayyip Erdoğan, Alsancak Stadı, cumhurbaşkanı, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Göbekten Altaylı' - Son Dakika Spor


Son Dakika

Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi 13:42 Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması 13:32 Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak 13:15 Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! 12:36 Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Fotoğraf makinesi siparişi veren adam, kutuyu açtığında çürük fındıkla karşılaştı: Bari fındığı sağlam gönderseydiniz 12:25 Fotoğraf makinesi siparişi veren adam, kutuyu açtığında çürük fındıkla karşılaştı: Bari fındığı sağlam gönderseydiniz Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı 12:22 Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor 11:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü 11:02 PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü

Son Dakika Haberleri
13:41 Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi
13:33 Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam
13:32 Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması
13:28 Derbinin hakemi belli oldu
13:16 İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi
13:15 Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak
13:05 Eski bakan Faruk Çelik: Birileri zarar görecek diye konuşmaktan geri durmam
12:53 Fatih Terim Fenerbahçe karşısında 33. kez derbiye çıkıyor
12:50 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler: 50+1 kıyamete kadar değişmeyecek diye bir şey yok
12:35 Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!
Estetik operasyon sırasında yaşamını yitirdi Estetik operasyon sırasında yaşamını yitirdi         
13:53
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler: 50+1 kıyamete kadar değişmeyecek diye bir şey yok AK Partili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler: 50+1 kıyamete kadar değişmeyecek diye bir şey yok         
12:51
Son Dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret Son Dakika: Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi itirazına ret         
12:31
Yargı dizisinin Neva'sı sahnede büyüledi Yargı dizisinin Neva'sı sahnede büyüledi         
12:23
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı         
11:40
Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın         
11:02
Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti         
11:00
İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti         
10:42
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem         
09:51
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor? İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor?         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 13:58:19. #1.11#
SON DAKİKA: "Göbekten Altaylı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement