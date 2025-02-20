Gökhan Akkan'dan Teşekkür - Son Dakika
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Spor

Gökhan Akkan'dan Teşekkür

Dilinin boğazına kaçması sonucu hayatı kurtarılan Gökhan, takım arkadaşı ve hakeme teşekkür etti.

20.02.2025 17:46
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Maçta dili boğazına kaçan Erzurumspor FK'nin stoperi Gökhan Akkan, hayatını kurtaran takım arkadaşı Guram Giorbelidze ile hakem Raşit Yorgancılar'a teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Esenler Erokspor ile oynanan maçın 60. dakikasında yüzüne çarpan top nedeniyle yere yığılan ve dilinin boğazına kaçması sonucu kısa süreli baygınlık geçiren Gökhan, takım arkadaşı Guram Giorbelidze ile hakem Raşit Yorgancılar'ın müdahalesiyle nefes almaya başladı.

AA muhabirine, maçta yaşadığı olayın ciddiyetini kendine geldikten sonra fark ettiğini anlatan Akkan, "Olayı fark etmem benim bir iki günümü aldı çünkü maçın sevinci, 3 puanın mutluluğuyla o yaşadığım olayın farkında bile değildim. Ta ki haber kanallarında ve sosyal medyada gördükten sonra olayın ciddiyetini fark ettim." dedi.

Karşılaşmanın hakemliğini yapan doktor Raşit Yorgancılar'ı teşekkür etmek ve olayı bilinçli dinlemek için aradığını aktaran Gökhan, "Hem ondan hem de pozisyon olur olmaz başıma gelen takım arkadaşım Guram'dan dinledim. Başıma gelmiş parmağını dişimin arasına koyup çenemin kapanmasını engellemiş ona da teşekkür ettim. Raşit hocam doktor olduğu için ilk yardımı özveriyle gerçekleştirmiş ve bu benim şansım olabilir. Bu sebepten hem takım arkadaşım Guram'a hem de Raşit hocama teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Takımdaki birliktelikle yollarına devam ettiklerini dile getiren Akkan, "Videoyu izlediğimde takım arkadaşlarımın başımdaki korkulu bekleyişi ve herkesin bir şeyler yapmak için çabalaması beni onurlandırdı. Bu takımdaşlık, arkadaşlık olduğu sürece Erzurumspor olarak ligi istediğimiz şekilde bitirip bu mutlu serüveni taraftarlarımızla paylaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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