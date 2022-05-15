Gökhan Sazdağı 5. golüne imza attı - Son Dakika
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Gökhan Sazdağı 5. golüne imza attı

15.05.2022 09:35
Gökhan Sazdağı 5. golüne imza attı

Yukatel Kayserisporlu Gökhan Sazdağı, bu sezon 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Yukatel Kayserisporlu Gökhan Sazdağı, bu sezon 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, takımının sahasında 3-0 mağlup ettiği Yeni Malatyaspor maçında 2 gol attı. Daha önce ligde oynanan Adana Demirspor maçında 1 golü bulunan Gökhan, 2 kez de Türkiye Kupası'nda gol atmıştı.

Uzun haftalar sonra Kayserispor forması altında gol atma başarısı gösteren Gökhan Sazdağı, sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala sergilediği performans ile alkış aldı. - KAYSERİ

Gökhan Sazdağı 5. golüne imza attı
Gökhan Sazdağı 5. golüne imza attı

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Kayserispor 47 puana ulaştı Kayserispor 47 puana ulaştı Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Gökhan Sazdağı, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gökhan Sazdağı 5. golüne imza attı - Son Dakika


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