Gol kaçırma rekoru kıran Batshuayi'ye Rıdvan Dilmen'den şaşırtan benzetme: Burak Yılmaz misali

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Siyah-Beyazlılar'ın forveti Batshuayi, bu maçta da hayli ciddi pozisyonlar kaçırdı. Sosyal medyada Batshuayi hakkında sert yorumlar yazıldı. TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Batshuayi'nin Burak Yılmaz gibi golü arıyan, kaliteli bir futbolcu olduğunu ancak vuruş konusunda eksiği olduğunu ifade etti.

Rıdvan Dilmen'den Batshuayi yorumu:

"ONLARDA PROBLEM YOK"

"Şu eksiği var. Pozisyona girme, tam dönüş, yarım dönüş. Onlarda problem yok. Sergen hoca atırlarsan bir topa vuruyor dedi. İp gibi vuruyor. Hatta solak bile olabilir dedi. Neyi yapmıyor? Ben vurdum direkten döndü, kaleci, yan ağlar. Çok iyi vuruyorum ama gol olmuyor. Gol vuruşuyla ilgili başka plaseler gibi gibi denemeler yapın. İyi vuruyorsun, cebinde koz. Sezon başından beri minimum 20 gol kaçırdı. Hele hele forvetlerde plase var. Bu gelişebilir mi, gelişir. Gelişmeyecek şeyler süratler.

"BUNU İYİ YAPANLA ÇALIŞIN"

Bunu kim yapıyorsa iyi, onunla çalışırsınız ve geliştirirsiniz. Atletizm var, kuvvet var, istek var, mermi vuruyor. Ama mesela kafacı değil. Cornelius gibi değil. Ama plase vurabilir mi? Zaten bir forvet plase vurabilmeli. O eksiği yüzünden de minimum her maç kaçırıyor. Forvet ofsayta giriyor. Ama deniyor. Çevre kontrolü olması lazım. Göstere göstere girmiyor ama. Hep deniyor savunma arkasına koşuları, Burak Yılmaz misali. Giriyor bayrak, giriyor iptal. Hop golü atıyor ama sonra"