Gölbaşı'nın çocukları maviye kulaç atacak - Son Dakika
Üye Girişi

Gölbaşı'nın çocukları maviye kulaç atacak

11.03.2022 17:47
Gölbaşı'nın çocukları maviye kulaç atacak

Gölbaşı Belediyesi "Gölbaşı'nda Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" mottosuyla yola çıkarak Gölbaşı'nda yüzme kurslarının başlayacağının müjdesini verdi.

Gölbaşı Belediyesi "Gölbaşı'nda Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın" mottosuyla yola çıkarak Gölbaşı'nda yüzme kurslarının başlayacağının müjdesini verdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi'nde başlayacak olan yüzme kurslarının müjdesini verdi. 6-13 yaş grubundaki çocukların ücretsiz bir şekilde kaydolabileceğini ve son başvuru tarihinin 10 Nisan olduğunu aktaran Şimşek, "Gölbaşı'nda ikamet eden çocuklarımız için yüzme kurslarımızın kayıtları başladı. Belediyemizin ücretsiz vereceği yüzme kurslarına başvurularınızı Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi ve Belediye Hizmet Binamızdan yapabilirsiniz. Bütün çocuklarımızı kursumuza bekliyoruz" dedi.

Çocuklar kurstan ücretsiz yararlanabilecek

Yüzme kursunun ücretsiz olduğunu vurgulayan Şimşek, "Yüzme kurslarımız alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Şimdiden çok güzel tepkiler almaya başladık. 23 Nisan'da başlayacak olan kurslarımız ile Gölbaşımızda yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor ile ilgilenen bireyler olması için elimizden gelen bütün çalışmaları yürüteceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Yaya geçidini kullanan çocuk hastanelik oldu Yaya geçidini kullanan çocuk hastanelik oldu Gönüllü gençler hasta çocuklara hediyeler verdi Gönüllü gençler hasta çocuklara hediyeler verdi

Gölbaşı Belediyesi, Fuat Sezgin, Çocuk, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gölbaşı'nın çocukları maviye kulaç atacak - Son Dakika


Son Dakika
17:26 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 17:58:20. #1.12#
SON DAKİKA: Gölbaşı'nın çocukları maviye kulaç atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement