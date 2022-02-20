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Golf Mad Junior Open 2022 sona erdi - Son Dakika

Golf Mad Junior Open 2022 sona erdi

20.02.2022 11:20
Golf Mad Junior Open 2022 sona erdi

Antalya'da düzenlenen "Golf Mad Junior Open 2022" tamamlandı.

Antalya'da düzenlenen "Golf Mad Junior Open 2022" tamamlandı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Cornelia Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvaya 14 ülkeden 3 kategoride 112 golfçü katıldı.

Sporcular, 3 gün boyunca 54 çukurda şampiyon olabilmek için yarıştı.

Organizasyona Türkiye, Bulgaristan, İsviçre, Ukrayna, Rusya ve Polonya, milli takım düzeyinde katılım sağladı.

Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Turnuva sonunda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

Erkekler 21 yaş altı:

1- Dennis Staykov (Bulgaristan)

2- İbrahim Tarık Aslan (Türkiye)

3- Jakub Sutor (Çekya)

Kızlar 21 yaş altı:

1- Kate Petsova (Rusya)

2- Kate Prokharova (Rusya)

3- Nina Lukyanenko (Rusya)

Erkekler 16 yaş altı:

1- Mykhailo Galod (Ukrayna)

2- Elisey Antrapenko (Rusya)

3- Michael Mayer (Almanya)

Kızlar 16 yaş altı:

1- Matylda Krowczynska (Polonya)

2- Nina Phsch (Polonya)

3- Victoria Goergieva (Bulgaristan)

Erkekler 12 yaş altı:

1- Franciskozek Maczarski (Polonya)

Kızlar 12 yaş altı:

1- Mariia Beliakova (Rusya)

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Bulgaristan, Polonya, Rusya, Golf, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Golf Mad Junior Open 2022 sona erdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Golf Mad Junior Open 2022 sona erdi - Son Dakika
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