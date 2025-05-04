Dünyanın en ünlü golfçüleri, Antalya'da düzenlenecek Turkish Airlines Open Turnuvası'nda mücadele edecek.

DP World Tour'un 2025 yılında Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Open, 8-11 Mayıs tarihlerinde Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde 8. kez düzenlenecek.

Altı yıllık aranın ardından yeniden Türkiye'de yapılacak turnuvada, Avrupa ve dünya golfünün yıldız sporcularının yanı sıra aralarında Türk pro ve amatörlerin de yer alacağı 156 oyuncu sahaya çıkacak.

Satışa çıkan turnuva biletlerine büyük ilgi olduğu öğrenildi. Golfseverler ister günlük isterse kombine bilet alarak turnuvayı takip edebilecek.

"Herkesi şölene bekliyoruz"

Turkish Airlines Open organizatörü Kemal Taşkınlı, yaptığı açıklamada, dünyanın en iyi oyuncularını herkesin izleyebilmesi için bilet fiyatlarını makul seviyede tuttuklarını belirtti.

Golf ile ilgilenen her yaştan herkesi bu şölene beklediklerini ifade eden Taşkınlı, "Özellikle golf oynayan gençler ve miniklerin ünlü oyuncularla birlikte yürümeleri, onların hareketlerini yakından izlemeleri eşsiz bir deneyim olacak. Herkesi şölene bekliyoruz" dedi.

Golfün yıldızları Antalya'da olacak

Toplam ödülü 2 milyon 750 bin dolar olan turnuvada, aralarında 2025 Avrupa Ryder Cup kaptanı Luke Donald, 2013 yılı Turkish Airlines Open ikincisi Jamie Donaldson, 2018 yılı Turkish Airlines ikincisi Haotong Li, Ryder Cup Avrupa takımının eski oyuncuları Nicolas Colsaerts, Andy Sullivan ve Rafa Cabrera-Bello gibi ünlü isimler mücadele edecek.

Organizasyonda üç Türk profesyonel Ediz Kemaloğlu, Taner Yamaç ve Leon Açıkalın ile birlikte iki amatör oyuncu İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli de "wild card" ile oynayacak.

Son şampiyon Tyrell Hatton

İlk kez 2013 yılında düzenlenen Turkish Airlines Open'da aralarında Tiger Woods, Justin Rose, Lee Westwood, Colin Montgomerie, Danny Willett, Tyrrell Hatton, Padraig Harrigton, Tommy Fleetwood, Ian Poulter, Martin Kaymer ve Thomas Bjorn'un da bulunduğu birçok efsane isim sahaya çıkmıştı.

2019 yılında Montgomerie Maxx Royal Sahası'nda düzenlenen son Turkish Airlines Open, Avrupa Turu tarihinde üçüncü kez altı oyuncunun yer aldığı play-off'a sahne olmuş, spot ışıkları altında Benjamin Hebert, Kurt Kitayama, Victor Perez, Matthias Schwab ve Erik van Rooyen'ı geçen Tyrrell Hatton kupaya uzanmıştı.