Golsüz beraberlikle biten Karagümrük maçı sonrası başarılı eldiven Altay Bayındır'dan itiraf: Otobüste duygusal anlar yaşadım - Son Dakika
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Golsüz beraberlikle biten Karagümrük maçı sonrası başarılı eldiven Altay Bayındır'dan itiraf: Otobüste duygusal anlar yaşadım

15.05.2022 22:19

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Karagümrük'le golsüz berabere kalınan karşılaşmadan sonra açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıkan milli kaleci, "Otobüste gelirken bayağı bir duygu yoğunluğu oldu. Daha niceleri olsun. 100 tane maç kolay ama bir sürü anı var. İnşallah bundan sonraki anılar hep güzel olur." dedi.

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Altay Bayındır, sarı-lacivertli formayla çıktığı 100. maçı değerlendirdi.

"100 TANE MAÇ KOLAY DEĞİL"

Başarılı eldiven yaptığı açıklamada, "Otobüste gelirken bayağı bir duygu yoğunluğu oldu. Daha niceleri olsun. 100 tane maç kolay ama bir sürü anı var. İnşallah bundan sonraki anılar hep güzel olur." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKAR"

Altay Bayındır karşılaşmayla ilgili ise, "Kazanmayı çok istedik. İyi de mücadele ettik. İlk yarı daha iyi olabilirdik, soyunma odasında da konuştuk. Pozisyon da bulduk ama bir puan da önemli bizim için. Tabii Fenerbahçe her maça kazanmak için çıkar. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin önemli bir kural bizim için. 1 puanı aldık, ikinciliği bayağı bir garantiledik. Son bir maçımız daha var. İleriki günlerde daha fazla çalışarak, sağlıklı bir Fenerbahçe takımını sahada göstermeyi sağlarız." dedi.

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Son Dakika Spor Golsüz beraberlikle biten Karagümrük maçı sonrası başarılı eldiven Altay Bayındır'dan itiraf: Otobüste duygusal anlar yaşadım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Golsüz beraberlikle biten Karagümrük maçı sonrası başarılı eldiven Altay Bayındır'dan itiraf: Otobüste duygusal anlar yaşadım - Son Dakika
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