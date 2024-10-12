Gönüllü Gençlik Liderliği Başvuruları Başladı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ildeki gençlik merkezlerinde ve üniversite genç ofislerinde görev alacak Gönüllü Gençlik Liderliği için başvurular başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik Merkezleri ve Genç Ofislerde yürütülen gençlik çalışmalarında gönüllü olarak görev almak üzere gençlerin aktif katılımlarına katkı sağlamayı amaçlayan program kapsamında 2 bin 462 Gönüllü Gençlik Lideri görevlendirilecek.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Gönüllü Gençlik Liderliği Programı ile gençlerin kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkı sağlayarak gönüllülük faaliyetlerine katılımının artırılması hedefleniyor.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören, Gençlik Merkezlerine en az 6 ay üyeliği bulunan gençler, gönüllü gençlik lideri olma fırsatına sahip olabilecek.

Gönüllü Gençlik Liderliği için başvurular, 21 Ekim Pazartesi gününe kadar "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden yapılabilecek.