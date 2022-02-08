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Görme engelli atlet elde edeceği dereceyle milli takıma seçilmek istiyor - Son Dakika

Görme engelli atlet elde edeceği dereceyle milli takıma seçilmek istiyor

08.02.2022 12:15
Görme engelli atlet elde edeceği dereceyle milli takıma seçilmek istiyor

Geçen yıl Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın, uzun atlamada ise gümüş madalya kazanan 14 yaşındaki Eyüp Osman Karagöz, yeniden madalyalar elde etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Geçen yıl Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın, uzun atlamada ise gümüş madalya kazanan 14 yaşındaki Eyüp Osman Karagöz, yeniden madalyalar elde etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca geçen yıl Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazanan Eyüp Osman Karagöz, ilk kez katıldığı ulusal bir şampiyonada madalya almanın mutluluğunu yaşadı.

Geçen yıl seçildiği milli takım altyapısına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle katılamayan Eyüp Osman Karagöz, yeniden madalyalar kazanıp milli takıma seçilebilmek için antrenmanlarına devam ediyor.

Mevsim şartları dolayısıyla açık alanda antrenman yapmada sıkıntı yaşayan Eyüp Osman Karagöz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün salonlarında ter döküyor.

Eyüp Osman Karagöz, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıl önce gittiği bir rehabilitasyon merkezindeki öğretmenlerinin yönlendirmesiyle spora başladığını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nde atletizm branşında spora başladığını anlatan Eyüp Osman Karagöz, antrenörlerinin de desteğiyle kısa sürede ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Genç sporcu, çeşitli organizasyonlara katılarak dereceler elde ettiğini, son olarak ise geçen yıl Gaziantep'te düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın, uzun atlamada ise gümüş madalya kazandığını anımsatarak, "Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle müsabakalara katılmadım. Ancak çalışmalarımı sürdürüyorum. Haftada 3 veya 4 gün antrenman yapıyorum. Bu yıl tekrar Türkiye Şampiyonası'nda derece elde ederek, milli takıma seçilmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

Büyüktaş: "Hedef Avrupa'da derece yapmak"

Yeşilyurt Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şerif Büyüktaş ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Ömer Fatih Ergül'ün, Eyüp Osman Karagöz'ü şampiyonalara hazırladığını belirtti.

Geçen yıl Eyüp Osman Karagöz'ün milli takım altyapısına dahil edildiğini hatırlatan Büyüktaş, "Eyüp Osman geçen yıl milli takım altyapı kadrosundaydı fakat Kovid-19'un tavan yaptığı bir dönem olduğu için gitmedi. Karagöz'ün hedefi tekrar Türkiye şampiyonu olarak, Avrupa'da derece yapmak." ifadelerini kullandı.

Büyüktaş, görme engelli sporculara destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Görme engelli atlet elde edeceği dereceyle milli takıma seçilmek istiyor - Son Dakika Spor


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