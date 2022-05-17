Görme engelliler, paralimpik oyunlarında 8 madalya hedefliyor - Son Dakika
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Görme engelliler, paralimpik oyunlarında 8 madalya hedefliyor

17.05.2022 11:18
Görme engelliler, paralimpik oyunlarında 8 madalya hedefliyor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda 8 madalya kazanmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda 8 madalya kazanmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yıldırım, AA muhabirine, 4 Aralık 2021'de gerçekleştirilen genel kurulla göreve geldiklerini ve federasyonu daha iyi noktaya taşımak için özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Federasyonun 5'i paralimpik olmak üzere 8 branşta hizmet verdiğini aktaran Yıldırım, şu anda lisanslı sporcu sayılarının 4 bin 93 olduğunu belirtti.

-"Hedefimiz, lisanslı sporcu sayımızı en az 5 bin 500'e çıkarmak"

Lisanslı sporcu sayısının hedeflenenin çok altında olduğunu anlatan Yıldırım, "81 ilde faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bizim için önemli olan şey, evde olup dışarıya çıkamayan görme engelli bireylerimizi sahalara, spor tesislerine indirip, forma giydirmek. Biz her sporcuya paralimpik ya da madalya gözüyle bakmayacağız. Bu doğru bir davranış olmayacak. Bu yıl hedefimiz, lisanslı sporcu sayımızı en az 5 bin 500'e çıkarmak. Her yıl bunun üzerine bir şey koyarak faaliyetlerimizi sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, federasyonun adını uluslararası arena iyi bir noktaya taşımak istediklerini belirtti.

-"Hedefimiz 8 madalya kazanmak"

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na 21 sporcuyla katıldıklarını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"2024 için hedefimiz bu sayıyı 40'a çıkarabilmek. Dünyanın en büyük organizasyonları olan olimpiyatlar ve paralimpik oyunları hedef organizasyondur. 2020'de 3 madalyamız vardı. Golbol Kadın Milli Takımı altın madalya kazanmıştı. Judoda da iki bronz madalya almıştık. 2024'de hem yüksek katılım bekliyoruz hem de madalya sayımızı çok daha yukarı taşımak istiyoruz. Atletizmde madalyamız yoktu, bu branşta madalya hedefliyoruz. Judoda daha fazla madalyaya ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz 8 madalya kazanmak. Bunun 2 ya da 3'ünün altın olmasını ümit ediyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz yüksek. İnşallah bunları başaracağız."

Yıldırım, Avrupa ve dünya şampiyonlarında da madalya sayılarını arttırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Spor Federasyonu, Ayhan Yıldırım, Türkiye, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görme engelliler, paralimpik oyunlarında 8 madalya hedefliyor - Son Dakika


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