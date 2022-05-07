Gözbaşı: "Emeğimizin karşılığını aldık" - Son Dakika
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Gözbaşı: "Emeğimizin karşılığını aldık"

07.05.2022 14:34
Gözbaşı: "Emeğimizin karşılığını aldık"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'de emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade ederek taraftarları salı günü oynanacak olan kupa maçına davet etti.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'de emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade ederek taraftarları salı günü oynanacak olan kupa maçına davet etti.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Gaziantep FK ile oynanan ve 1-1 sona eren maç sonrasında açıklama yaptı. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Başkan Gözbaşı emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade ederek, "Günahıyla, sevabıyla bir sezonun daha sonuna geliyoruz. Dün akşam Gaziantep deplasmanında son yıllarda son dakikaya kadar verdiğimiz ligde kalma mücadelesi aklıma geldi. Emeklerimizin karşılığını bu sezon son haftalara rahat tempoyla girmekle aldık" dedi.

Salı günü Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında taraftar desteğine ihtiyaç duyacaklarının altını çizen Berna Gözbaşı, "Türkiye kupasında 4 takımdan biri olduk. Hem de Fenerbahçe, Beşiktaş gibi rakipleri eleyerek. Çok değerli Kayserispor taraftarları, 10 Mayıs Salı günü takımımız, şehrimiz adına çok önemli bir maça çıkacağız. İlk maçı deplasmanda son dakikalarda 1-0 kaybettiğimiz maçın rövanşında bu sezonun lig şampiyonu Trabzonspor'u evimizde konuk edeceğiz. Takımımıza güveniyoruz. Çok iyi futbolculardan kurulu güçlü bir takımız ve bize kupa yakışır. Ama bunun için desteğinize, tribünleri tıklım tıklım doldurmanıza ihtiyacımız var. Haydi Büyük Kayserispor taraftarları şimdiden planınızı yapın, şehrin kalbindeki yerinizi alın" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti Yukatel Kayserispor maçının ardından Yukatel Kayserispor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Berna Gözbaşı, Kayserispor, Salı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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