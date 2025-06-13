Göztepe 100. Yılını Kutluyor - Son Dakika
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Spor

Göztepe 100. Yılını Kutluyor

Göztepe 100. Yılını Kutluyor
13.06.2025 12:42
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Tarihi başarılarla dolu Göztepe, 100. yılını meşale şovlarıyla yarın kutlayacak.

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

TÜRK futbolunun Avrupa kupalarında yarı final oynayan ilk takımı olan Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, kuruluşunun 100'üncü yılını yarın kutlayacak. Temelleri 14 Haziran 1925'te atılan sarı-kırmızılı kulüp, 100'üncü yılında tarihine yakışır bir kutlama yapacak. Senelerdir her 14 Haziran'da Göztepe Sahil Bulvarı'nda müthiş bir meşale şov yapan taraftarlar, geceyi yine görsel şölenle aydınlatacak. Göztepe'nin 100'üncü yıl şölenine kulübün organize ettiği ışık ve meşale şovları da renk katacak. Sarı-kırmızılı yönetim, Göztepe'nin her branştaki sporcuları ve protokol, kutlamalara saat 19.25'te Üçkuyular İskele'den denize açılarak teknelerden katılacak. Meşale ve havai fişek şovlarının saat tam 22.00'de yapılacağı organizasyonda Göztepe Gürsel Askel Stadı'nın çatısında da meşaleler yanacak.

Saat 22.00'de sahilde kilometreler boyunca yan yana dizilecek binlerce taraftar her yıl olduğu gibi aynı anda meşaleleri ateşleyecek. Göztepe'nin 100'üncü yılı kutlamalarından 1 gün sonra pazar sabahı LGS (Lise Giriş Sınavı) olduğu için organizasyona özen gösterilecek. Göztepeli sanatçıların da olacağı konser organizasyonu bu nedenle iptal edilirken, 100'üncü yıl programı saat 18.30'da başlayıp, sabah sınav olduğu için en geç 22.30'da bitirilecek. Ülkemizi daha önce 7 sezon Avrupa arenasında temsil eden Göztepe, 1969 yılında Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final, 1970'de Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynama başarısı göstermişti. Müzesinde 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 1 Federasyon Kupası şampiyonluğu da bulunan Göz-Göz geçen yıl 2 yıl sonra Süper Lig'e dönmüştü.

TRANSFER MÜJDESİ

Göztepe'ye 100'üncü yılında transfer müjdesi de geldi. Daha önce Brezilya'nın Operario takımından 32 yaşında, 1.87 boyundaki stoper Allan Godoi'yle anlaşıp, Adana Demirspor'dan sağ bek Arda Okan Kurtulan'la söz kesen Göztepe, yine Brezilyalı golcü Janderson'u da renklerine bağladı. Göz-Göz, ülkesinde Vitoria forması giyen 26 yaşındaki santrfor Janderson'u 1.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Brezilya basını, Göztepe'nin bu rakam karşılığında Janderson'un bonservisinin yüzde 70'ini alacağını, yüzde 30'luk kısmının ise Vitoria'da kalacağını iddia etti. Tüm kariyerini ülkesinde geçiren 1.89 boyundaki Janderson, Angra dos Reis'te profesyonel olup Bahaia ve Botafago gibi kulüplerde de forma giydi. Transferde önceliği golcü takviyesine veren Göztepe'nin Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklifler alan yıldızı Romulo'yu rekor bir bonservisle satması bekleniyor.

4 FUTBOLCUYA TEŞEKKÜR

Göztepe, sözleşmeleri bitip takımdan ayrılan 4 futbolcu için teşekkür mesajı yayınladı. Transferde önemli oranda kabuk değiştirecek sarı-kırmızılılar, kiralık sözleşmeleri biten Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki'ye emekleri için teşekkür edip başarılar diledi. Göz-Göz, yine 2 sezon forma giydiği kulüpten ayrılan Lasse Nielsen'e de teşekkür etti. Nielsen, ülkesi Danimarka'nın Vejle Boldklup takımına transfer olmuştu.

Kaynak: DHA

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