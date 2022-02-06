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Göztepe-Altay maçından notlar - Son Dakika

Göztepe-Altay maçından notlar

06.02.2022 19:09
Göztepe-Altay maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'deki İzmir derbisinde karşılaşan Göztepe ve Altay, son oynadıkları resmi maçlara göre dörder değişiklikle sahada yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'deki İzmir derbisinde karşılaşan Göztepe ve Altay, son oynadıkları resmi maçlara göre dörder değişiklikle sahada yer aldı.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, ligde 2-1 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. O maçta forma giyen isimlerden Murat Paluli, Yalçın Kayan, Jacques Moubandje ve Adis Jahovic'in yerine Kerim Alıcı, Soner Aydoğdu, Berkan Emir ve Franco Matias Di Santo mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekibin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Di Santo ilk resmi maçına çıktı.

Sol uyluk arka hamstring kasında yaralanma meydana gelen Jahovic, maç kadrosunda yer almadı.

Serkan Özbalta ilk maçında

Altay'da bu sezon Mustafa Denizli ve Mert Nobre'nin ardından 3. teknik direktör olarak görev alan Serkan Özbalta, siyah-beyazlı ekibin başında ve Süper Lig'deki ilk maçına çıktı.

Özbalta, siyah-beyazlı ekibin 1-0 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor müsabakasına göre ilk 11'de 2'si zorunlu 4 değişiklik yaptı. Cezalı Cesar Pinares ile Ceyhun Gülselam'ın yanı sıra Ahmed Rayan ve Mohammed Naderi'nin yerine Özgür Özkaya, Thaciano, Deniz Kadah, ve Kazımcan Karataş forma giydi.

Taraftarlardan koreografi

Tüm biletlerin tükendiği Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçta sarı-kırmızılı seyirciler, hazırladıkları koreografiyi sundu.

Her iki takım futbolcuları da ısınmaya, Türkiye ayağı 8 Mayıs Pazar günü İzmir'de gerçekleştirilecek "Wings for Life World Run"a herkesi davet eden bir pankartla çıktı.

Etkinlik, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda yapılacak.

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Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe-Altay maçından notlar - Son Dakika Spor


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