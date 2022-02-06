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Nestor El Maestro: "Diğer maçlardan daha acı bir skor" - Son Dakika

Nestor El Maestro: "Diğer maçlardan daha acı bir skor"

06.02.2022 21:53
Nestor El Maestro: "Diğer maçlardan daha acı bir skor"

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Altay'a mağlup oldukları maçın ardından, bu mağlubiyetin diğer maçlardan daha acı bir skor olduğunu söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Altay'a mağlup oldukları maçın ardından, bu mağlubiyetin diğer maçlardan daha acı bir skor olduğunu söyledi.

Süper Lig'deki İzmir derbisinde evlerinde Altay'a 2-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, çok üzgün olduklarını söyledi. Bu mağlubiyetin diğer maçlardan daha acı bir skor olduğunu belirten El Maestro, "Sızlanacak halimiz yok. Biz profesyoneliz, her maç 3 puan değerinde. İlk yarıda kendi oyunumuzu sahaya yansıttık. Kaçan şanslar için ağlamayacağız, bazen olabiliyor. Yediğimiz gol ve penaltı bizim için şanssız zamanlardı" dedi. - İZMİR

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Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nestor El Maestro: 'Diğer maçlardan daha acı bir skor' - Son Dakika Spor


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