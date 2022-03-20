Göztepe ateşte yanıyor - Son Dakika
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Göztepe ateşte yanıyor

20.03.2022 11:45
Göztepe ateşte yanıyor

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalmak için çırpınan Göztepe, evinde Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek iyice kor ateşe düştü.

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalmak için çırpınan Göztepe, evinde Aytemiz Alanyaspor'a da 2-0 yenilerek iyice kor ateşe düştü. Gürsel Aksel Stadı'nda rakibi karşısında hiç bir varlık gösteremeyen sarı-kırmızılılar, son 7 maçını üst üste kaybederek 27 puanda kaldı. Oynadığı 7 maçtan hiç puan çıkaramayıp, son 8 haftaya umutlarını mucizelere bırakarak giren Göztepe'de taraftarlar isyan bayrağını açtı. Sezonun ikinci yarısına müthiş başlayıp düşme potasından kurtulan Göztepe, ardından Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, GZT Giresunspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarından puan dahi alamadı.

Alanyaspor karşılaşmasına milat olarak bakan Göztepeli futbolseverler maçın sonlarına doğru hem yönetime hem de futbolculara çok sert tepki gösterdi. Özellikle maçın başından sonuna kadar kaleci İrfan Can'ı her top geldiğinde yuhalayan tribünlerle genç file bekçisi arasında gerginlik yaşandı. İrfan Can kendisine edilen küfürlerin ardından kapalı tribünde oturan taraftarlara karşılık verdi. Takım arkadaşları İrfan Can'ı susturmaya çalıştı. Tribünler ise daha fazla gerilerek genç kaleciye yabancı maddeler attı.

TARAFTARIN UMUDU YOKGürsel Aksel Stadı'nı hayal kırıklığı ile terk eden Göztepeliler, sosyal medya üzerinden artık umutlarının kalmadığını belirten mesajlar yayınladı. Göztepe'de Nestor El Maestro'nun yerine göreve getirilen Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas da camianın beklediği çıkışı gerçekleştiremedi. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarından puan göremeyen Tomas, kalan 8 hafta için, "Umudumuz kaybetmeyeceğiz" dedi.TOMAS: İYİ BİR TAKIMIZAlanyaspor maçının ilk devresinde iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirten Stjepan Tomas, "Rakibe karşı merkezi kapattık, hücuma çıktık ancak pozisyonları sonuçlandıramadık. Önümüzde 8 maç var ve ben bu takıma inanıyorum. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız. Çünkü biz iyi bir takımız" diye konuştu.

Göztepe, lige verilecek milli ara sonrası 3 Nisan'da deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.


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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Alanyaspor: 0 (İlk Yarı) Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Alanyaspor: 0 (İlk Yarı) Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Gürsel Aksel, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe ateşte yanıyor - Son Dakika


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