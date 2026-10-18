Göztepe Basketbol, Keçiören Belediyesi Bağlum'u 103-84 yenerek 2. sıraya yükseldi - Son Dakika
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Göztepe Basketbol, Keçiören Belediyesi Bağlum'u 103-84 yenerek 2. sıraya yükseldi

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Göztepe Basketbol, Keçiören Belediyesi Bağlum\'u 103-84 yenerek 2. sıraya yükseldi
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Göztepe Basketbol, Türkiye Basketbol Ligi’nin 7. haftasında Keçiören Belediyesi Bağlum’u 103-84 mağlup ederek sezonun 5. galibiyetini aldı. Bir maç eksiğiyle 5 galibiyet ve 1 mağlubiyete ulaşan Göztepe ligde 2. sıraya yükseldi; Başantrenör Nehir Berk taraftarlara teşekkür etti.

Göztepe Basketbol, Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında evinde Keçiören Belediyesi Bağlum'u mağlup ederek sezonun 5. galibiyetini elde etti.

Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluğu hedefleyen Göztepe, yoluna emin adımlarla devam ediyor. İzmir ekibi, ligin 7. haftasında Keçiören Belediyesi Bağlum'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 103-84'lük galibiyetle ayrılarak bu sezonki 5. galibiyetini elde etti. Bir maç eksiği bulunan Göztepe, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ligde 2. sıraya yükseldi.

Göztepe Başantrenörü Nehir Berk de karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Son maçın ardından reaksiyon göstermeleri gerektiğini belirten Berk, salona gelerek takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti.

"Gelişmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Son maçın ardından reaksiyon verdiklerini söyleyen Göztepe Basketbol Başantrenörü Nehir Berk, "Takım halinde süreyi ve topu paylaşarak kazanmış olmak bizim için anahtar nokta oldu. Savunmada aksadığımız yerler olsa da hücumda herkesten katkı almış olmaktan memnunuz. Eksik olduğumuz konularda gelişmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün salona gelerek bize destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onları mutlu etmek adına takım olarak büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bize verdikleri desteğin katlanarak devam etmesini umuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
TürkiyeSporSon Dakika

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