Göztepe, Beşiktaş maçına hazır - Son Dakika
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Göztepe, Beşiktaş maçına hazır

14.05.2022 18:22
Göztepe, Beşiktaş maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Beşiktaş maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

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Kaynak: AA

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