Göztepe Beşiktaş maçının VAR'ı Fırat Aydınus - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe Beşiktaş maçının VAR'ı Fırat Aydınus

15.05.2022 11:16
Göztepe Beşiktaş maçının VAR'ı Fırat Aydınus

Beşiktaş'ın bugün deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fırat Aydınus oldu.

Beşiktaş'ın bugün deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fırat Aydınus oldu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda bugün saat 16.00'da oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Hakan Karabalcık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Murat Erdoğan olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Fırat Aydınus oturacak. Aydınus'a AVAR olarak Volkan Ahmet Narinç ve Neslihan Muratdağı eşlik edecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Göztepe, Beşiktaş maçına hazır Göztepe, Beşiktaş maçına hazır Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig, Fırat Aydınus, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe Beşiktaş maçının VAR'ı Fırat Aydınus - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Güzelleşeyim derken başına gelmedik kaldı: Hem sağlığından oldu hem de görüntüsünden
11:05 MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü
10:50 Yolda tedirgin yürüyordu, polisler şüphelenip peşine düştü: Evine cephaneliğe çevirmiş
10:47 Eşini yanaklarına elektrik vererek öldürmüştü! Sanığa iyi hal indirimi yapılan kararı Yargıtay bozdu
10:44 Ünlü mizahçı Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti!
10:42 Galatasaray'a teknik direktör İsviçre'den mi geliyor?
10:35 Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler
10:26 Son kalan bluz için saç saça kavga ettiler: İşte o görüntüler
10:07 Anne babaları boşanan ikiz kardeşlere amca dayağı! "Annemi desteklediğimiz için bizi öldürmeye çalıştılar"
10:03 Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'SADAT baskını'nda yeni detaylar! "CHP liderine bilgiler devletin içinden ulaştırıldı" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 11:22:16. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe Beşiktaş maçının VAR'ı Fırat Aydınus - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement