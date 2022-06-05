Göztepe'de Ankersen'e devir yakın - Son Dakika
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Göztepe'de Ankersen'e devir yakın

05.06.2022 12:23
Göztepe'de Ankersen'e devir yakın

duyurduğu Ankersen ile aylarca görüşme halinde olan Sepil'in Danimarkalı yatırımcıyla büyük oranda anlaştığı ve en kısa zamanda resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

duyurduğu Ankersen ile aylarca görüşme halinde olan Sepil'in Danimarkalı yatırımcıyla büyük oranda anlaştığı ve en kısa zamanda resmi imzaların atılacağı kaydedildi. Ankersen, geçen sezondan bu yana Göztepe'yi yakından takip etti. İki defa İzmir'e gelerek Gürsel Aksel Stadı, Urla Adnan Süvari Tesisleri ve Torbalı'da yapılması planlanan altyapı tesisleri arazisini dahi gezen Ankersen, Göztepe- Altay derbisini de tribünden izledi.

DANİMARKA VE İNGİLTERE'DE HİSSELERİ VAR

Danimarka'da Midtjylland'da takım sorumlusu olarak göreve getirilen ve takımı uluslararası başarıya ulaştıran 39 yaşındaki iş insanı, kulübü şampiyon yaparak, Avrupa arenasına çıkardı. Rotayı İngiltere'ye çeviren Ankersen ilk olarak Brendford'ta görev aldı. Brendford'u yaklaşık 6 yıl boyunca yöneten Ankersen, kulübü 74 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig'e çıkardı. İngiltere'de 2021 yılında Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Ankersen, 2021'de Southampton'ın sahibi oldu. Futbolculuk geçmişi de bulunan Ankersen'in 18 yaşında Midtjylland formasıyla çıktığı ilk maçta yaşadığı ciddi sakatlık sonrası futbol hayatı sona erdi. Ancak futboldan kopmayan Ankersen, Midtjylland'ta teknik adamlık görevi üstlenip, altyapı projeleri geliştirdi. Danimarka'da Midtjylland efsanesini yaratan adam olarak anılan Rasmus Ankersen, genç yaşına rağmen futbola yaptığı yatırımlarla adını dünyaya duyurdu.?TÜRK FUTBOLUNDA İLK YABANCI YATIRIM OLACAK

Rasmus Ankersen, Göztepe Sportif AŞ'de Mehmet Sepil'in hisselerini resmen devralırsa Türk sporuna ilk yabancı yatırım olacak. Avrupa'da birçok kulüp, ABD, Çin, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yatırımcılar tarafından yönetilirken, İzmir'in 1925 yılında kurulan 97 yıllık temsilcisi Göztepe, Türk futbolunda ilk yabancı yatırım alan kulüp olacak. Mehmet Sepil, daha önce yaptığı basın açıklamasında Ankersen'le görüştüklerini doğrulayıp kulübün küme düşerek gelirlerini azalmasıyla ibrenin yerli yatırımcılara döndüğünü açıklamıştı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Midtjylland, England, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Ankersen'e devir yakın - Son Dakika

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