Göztepe'de Ankersen geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe'de Ankersen geldi

13.06.2022 10:58
Göztepe'de Ankersen geldi

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70 devralma konusunda prensipte anlaşma sağlayan Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Danimarkalı spor adamı Rasmus Ankersen, İzmir'e geldi.

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70 devralma konusunda prensipte anlaşma sağlayan Sport Republic şirketinin kurucu ortaklarından Danimarkalı spor adamı Rasmus Ankersen, İzmir'e geldi. Başkanlık görevinden daha önce istifa eden Mehmet Sepil ve Başkanvekili Talat Papatya ile bir araya gelen Ankersen, yönetimle yeni sezon öncesi bilgi alışverişinde bulundu. Göztepe'nin 97'nci yılına özel olarak bastırılan tişörtü de giyen Ankersen'in yarın sarı-kırmızılıların kuruluş yıl dönümü için yapılacak etkinliklere de katılacağı ifade edildi.

TURGAY ALTAY ÖN PLANDA

Sepil ve Papatya ile toplantılara başlayan Ankersen'in öncelikle teknik direktör sorunun çözülmesi için mesai harcadığı kaydedildi. Yöneticilerin önerdiği isimler üzerinde çalışan Ankersen'e geniş çapta bir liste verildi. Listede Hüseyin Eroğlu, Bülent Korkmaz, Tamer Tuna, Turgay Altay ve Volkan Demirel'in olduğu, yıllarca Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapıp son olarak Manisa FK'yı çalıştıran Turgay Altay'ın bir adım öne çıktığı kaydedildi. Mevcut takımla ilgili de bilgiler alan Rasmus Ankersen, gelecek teknik adamın raporuna göre kadroyu şekillendireceği vurgulandı. Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni gezen Ankersen, personelle de tanıştı. Ankersen'in yarın oynanacak Türkiye- Litvanya maçını izlemek için Gürsel Aksel Stadı'na geleceği de öğrenildi. Göztepe, Ankersen'le yurtdışından yatırım alan ilk Türk kulübü olacak.

GÖZ-GÖZ 97 YAŞINDAÖte yandan sarı-kırmızılı kulüp, yarın 97'nci yaşını kutlayacak. Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan sarı-kırmızılılar her sene olduğu gibi 14 Haziran'da doğum günü etkinlikleri yapacak. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanacak sarı-kırmızılı futbolseverler önce müzik gösterileriyle organizasyona başlayacak. Ardından saatler 21.30'u gösterdiğinde Göztepeli futbolseverler geleneksel olan meşale şovlarını yapacak. Meşale gösterisinin ardından taraftarlar Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Türkiye-Litvanya maçını izlemek için tribündeki yerlerini alacak.


Göztepe'de Ankersen geldi
Göztepe'de Ankersen geldi
YORUMLAR
500
İstanbul Havalimanı'nda akıllara durgunluk veren hırsızlık! Çaldığı çantayı boş çantayla değiştirip kayıplara karıştı İstanbul Havalimanı'nda akıllara durgunluk veren hırsızlık! Çaldığı çantayı boş çantayla değiştirip kayıplara karıştı Cimnastikte yine İzmir damgası Cimnastikte yine İzmir damgası
Kaynak: DHA

Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Ankersen geldi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:03 Beşiktaş'ın göbeğinde tepki çeken olay! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel birliktelik yaşadılar
11:01 Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 17,22 seviyesine çıktı
10:56 Helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 Türk'ün son fotoğrafı gün yüzüne çıktı: İtalya'da 8 arkadaştık, 4'ümüz gitti, 4'ümüz kaldı
10:55 Bekarlığa veda partilerinde patlama yaşanan İngiltere'de çıplak erkek uşaklar aranıyor
10:43 Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanıktan pes dedirten savunma: Çakı kendi kendine açılmış
10:42 Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya giden aile, eve dönünce gördükleri manzara karşısında şoka uğradı! Evi kanalizasyon suları bastı...
10:41 Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peribacaları
10:24 Celcius'un açıklaması sonrası tepetaklak oldu! Bitcoin son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi
10:20 Cari açık nisan ayında 2 milyar 737 milyon dolar oldu!
10:13 Böyle sert şut görülmedi! Hulk'un vuruşu tüm stadyumu salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 11:08:24. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe'de Ankersen geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement