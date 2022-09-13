Göztepe'de camia buluşacak - Son Dakika
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Göztepe'de camia buluşacak

13.09.2022 12:35
Göztepe'de camia buluşacak

İzmirli gazeteci Sinan Genç'in uzun yıllar yaptığı çalışma sonucunda çıkardığı İsyanla Başlayan Efsane Göztepe adındaki kitabın tanıtımı camiayı sarı-kırmızılı kulübün kuruluşunun 100'üncü yılı arifesinde bir araya getirecek.

İzmirli gazeteci Sinan Genç'in uzun yıllar yaptığı çalışma sonucunda çıkardığı İsyanla Başlayan Efsane Göztepe adındaki kitabın tanıtımı camiayı sarı-kırmızılı kulübün kuruluşunun 100'üncü yılı arifesinde bir araya getirecek. Karabağlar Belediyesi'nin desteğiyle Sinan Genç tarafından kaleme alınan kitabın tanıtımı için 15 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde efsaneler gecesi düzenlenecek. Göztepe'nin eski futbolcuları, kurucuları, fahri başkanları ve tarihine adına altın harflerle yazdıran efsanelerin aileleri gecede bir araya gelecek.

Hem eski hem yakın dönemden eski futbolcuların yer alacağı gecede Göztepe'nin yaşayan en eski futbolcusu 95 yaşındaki Burhan Çevrem ile Milli Lig'de kulübün ilk golünü atan Tuncer Çeliktaş ile unutulmaz yıldızlarından 83 yaşındaki Bahri Altıntabak da bulunacak. Göztepe tarihine ait bugüne kadar bilinmeyen bir çok belge ve fotoğraflarıyla kuruluşundan günümüze görev yapan kurucular, fahri başkanlar, efsane isimlerin hayatları, olayları ve tarihi maçların yer aldığı 902 sayfalık eser Göztepe Mağaları'nda ve kulübün internet sitesinde satışa başlamıştı. Kitap sadece Göztepe değil, İzmir ve Türk tarihine de ışık tutan belgelerle ve olaylarla donatılmıştı.


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Kaynak: DHA

Karabağlar Belediyesi, Sinan Genç, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de camia buluşacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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