Göztepe'de devir işlemleri sürüyor - Son Dakika
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Göztepe'de devir işlemleri sürüyor

24.06.2022 12:26
Göztepe'de devir işlemleri sürüyor

Göztepe Spor Kulübü sahibi Mehmet Sepil, kulübün Sports Republic şirketine devri için hukuki çalışmaların devam ettiğini ve profesyonel futbol takımının gelecek sezon hazırlıklarının planlı bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

Göztepe Spor Kulübü sahibi Mehmet Sepil, kulübün Sports Republic şirketine devri için hukuki çalışmaların devam ettiğini ve profesyonel futbol takımının gelecek sezon hazırlıklarının planlı bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ve gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de, kulübün devri için kulüp sahibi Mehmet Sepil, Sports Republic şirketi sahibi Rasmus Ankersen ile 15 Haziran 2022 tarihinde ön protokol imzalamıştı. Kulübün hisselerinin yüzde 70'ini devredecek olan Mehmet Sepil, devam eden işlemler hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

"Hukuki çalışmalar devam etmektedir"

Mehmet Sepil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sports Republic ile yapılan ortaklık görüşmeleri neticesinde; 15 Haziran tarihinde ön protokol imzalanmıştır. Ortaklık sürecine ilişkin hukuki çalışmalar devam etmektedir. Diğer yandan Göztepe Spor Kulübü profesyonel futbol takımının önümüzdeki sezon hazırlıkları planlı bir şekilde yürütülmektedir." - İZMİR

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Kaynak: İHA

Mehmet Sepil, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de devir işlemleri sürüyor - Son Dakika

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