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Göztepe'de Hatayspor karşılaşması öncesi 3 eksik - Son Dakika

Göztepe'de Hatayspor karşılaşması öncesi 3 eksik

13.02.2022 14:30
Göztepe'de Hatayspor karşılaşması öncesi 3 eksik

Göztepe'nin yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşmasında Dino Arslanagic, Adis Jahovic ve Obinna Nwobodo forma giyemeyecek.

Göztepe'nin yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşmasında Dino Arslanagic, Adis Jahovic ve Obinna Nwobodo forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Göztepe, yarın saat 20.00'de Hatayspor'a konuk olacak. Haftanın kapanış mücadelesi öncesinde Göztepe'de 3 önemli eksik bulunuyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Altay derbisinde sarı kart gören Obinna Nwobodo ve Dino Arslanagic, Hatayspor maçı kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Adis Jahovic ise Hatay'a götürülmeyen bir diğer isim oldu.

Muhtemel 11

3 önemli eksiği bulunan Göztepe'de Teknik Direktör Nestor El Maestro'nun Hatayspor karşısında maça şu 11'le başlaması bekleniyor: Kalede İrfan Can Eğribayat, defansta Kerim Alıcı, Atakan Çankaya, Atınç Nukan, Wilker ve Moubandje, orta sahada Aytaç Kara ve Soner Aydoğdu, ileri uçta ise Lourency, Halil Akbunar ve Ndiaye. - İZMİR

Göztepe'de Hatayspor karşılaşması öncesi 3 eksik
Göztepe'de Hatayspor karşılaşması öncesi 3 eksik

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Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Göztepe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Hatayspor karşılaşması öncesi 3 eksik - Son Dakika Spor


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