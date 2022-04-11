Göztepe'de kadro yapılanması başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe'de kadro yapılanması başladı

11.04.2022 12:35
Göztepe'de kadro yapılanması başladı

SPOR Toto Süper Lig'de evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilip üst üste 9'uncu maçını kaybeden ve bitime 6 maç kala kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Göztepe, kadro yapılanmasına başladı.

SPOR Toto Süper Lig'de evinde Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilip üst üste 9'uncu maçını kaybeden ve bitime 6 maç kala kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Göztepe, kadro yapılanmasına başladı. İlk olarak golcüsü Cherif Ndiaye'yi Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Shangai Port'a bonservis bedeliyle gönderen sarı-kırmızılıların 4 futbolcudan daha hatırı sayılır gelir etmek için kulüplerle görüşmelere başladığı ifade edildi. Mehmet Sepil'in başkanlıktan istifa edip hisselerini devretmeye hatırlandığı kulüpte yönetimin, süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat, takım kaptanı Halil Akbunar, stoper Atınç Nukan ve orta saha Obinna Nwobodo'yu iyi bir gelir elde edebilmek için satacağı bildirildi.

Özellikle Nwobodo için Amera Birleşik Devletleri'nde ciddi taliplerin olduğu öğrenildi. Devre arasında MLS takımlarından Cincinnati, Nwobodo için resmi teklif getirmişti. Cincinnati, Nijeryalı oyuncu için Göztepe'ye 3 milyon Dolar teklif sundu. Ancak devre arasında Nwobodo'yu satmayan kurmayların sezon sonunda yine Cicinnati ekibiyle transfer görüşmeleri gerçekleştireceği kaydedildi. Atınç için Beşiktaş'ın, Halil için de Trabzonspor'un devrede olduğu iddia edildi. Adı uzun süre Galatasaray'la anılan İrfan Can'a da yine Süper Lig'den ciddi teklifler geldiği, yönetimin en kısa zamanda transferleri netleştireceği vurgulandı.


- İzmir
YORUMLAR
500
Kayserispor deplasmanda aylar sonra kazandı Kayserispor deplasmanda aylar sonra kazandı Son dakika haberi... Kayserispor 5 maç sonra kazandı Son dakika haberi... Kayserispor 5 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Spor Toto, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de kadro yapılanması başladı - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Sahaya çıkmadan kazandırdı! Dev derbiden önce en çok Mesut Özil'in forması satıldı
12:24 Sahaya yarı çıplak atlayan kadının güvenlikten gördüğü sert müdahale tepki çekti!
12:19 Türkiye'den tarihi rekor! Bor madeni satışından kazanılan para şaşkınlık yarattı
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:43:18. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe'de kadro yapılanması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement