Göztepe'de Maestro yol ayrımında - Son Dakika
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Göztepe'de Maestro yol ayrımında

07.03.2022 11:39
Göztepe'de Maestro yol ayrımında

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 5'inci mağlubiyetini Kasımpaşa'ya evinde 3-2 yenilerek alıp düşme hattından kurtulamayan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yol ayrımına gelindi.

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 5'inci mağlubiyetini Kasımpaşa'ya evinde 3-2 yenilerek alıp düşme hattından kurtulamayan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yol ayrımına gelindi. Taraftarın da sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdiği Sırp teknik adamla görüşmelerin sürdüğü ve tarafların büyük ihtimalle karşılıklı olarak yollarını ayıracağı öğrenildi. Göztepe'de 4'üncü haftada teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine göreve getirilen Maestro, bir türlü beklenen çıkışı yapamadı. Sarı-kırmızılıların başında 25 maça çıkan 38 yaşındaki Sırp teknik adam, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 yenilgi elde etti.

Maestro yönetiminde 25 puan toplayabilen Göztepe, sürekli olarak alt sıralarda yer aldı. İkinci yarının ilk 4 maçını kazanan Göztepe, ateş hattından kurtulsa da son 5 karşılaşmadan puan çıkaramayarak yeniden tehlikeli bölgeye girdi. Göztepe, bu periyotta alt sıralardaki direkt rakipleri Altay, Giresunspor ve Kasımpaşa'ya yenilerek adeta harakiri yaptı. Şu anda 27 puanla 17'nci basamakta yer alan İzmir ekibinin 16'ncı GZT Giresunspor'la arasında 5 puan fark bulunuyor. Maestro, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası istifa edip etmeyeceğiyle ilgili soru üzerine takımını zor durumda bırakıp gitmeyeceğini söylemiş ancak yönetimin kararını bilemediğini belirtmişti.


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Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Göztepe, Sırp, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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