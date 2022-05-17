Göztepe'de mesai çok yoğun olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe'de mesai çok yoğun olacak

17.05.2022 12:43
Göztepe'de mesai çok yoğun olacak

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldikten sonra lige veda edecek Göztepe kritik haftalara girecek.

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldikten sonra lige veda edecek Göztepe kritik haftalara girecek.

Adana Demirspor karşılaşmasının ardından hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran ve mart ayında başkanlık görevini bırakan Mehmet Sepil, kulübün devir işlemleri için çalışmalarını hızlandıracak. Geçen hafta yaptığı basın toplantısında 3 hafta içinde devir işlemlerini gerçekleştirmek istediklerini belirten Sepil, Başkan Murat Yazıcı ve Başkan Vekili Talat Papatya ile toplantı gerçekleştirecek.  Ardından kurmaylar kulübe talip olan Türk şirketleriyle görüşmelerini hızlandıracak. Kulübe 4 şirketin talip olduğunu açıklayan Sepil, yeni sezon için top başı yapılana kadar Göztepe'yi devretmeye çalışacak. Amatör branşları ise kulüp devredilse dahi kendi yönetmeye talip olan Sepil, hiçbir şekilde futbolun içine dahil olmayacak.Yeni gelecek yönetim de bir an önce teknik kadro ve futbolcu yapılanması için yoğun bir mesai harcayacak. Göztepe yönetimi bu süreçte futbolcu satışlarını da sürdürecek. Cherif Ndiaye ve Obinna Nwobodo'yu bonservisiyle gönderen Göztepe'de kadro dışı kalan İrfan Can, Halil ve Atınç'ın da başka takımlara transferlerini gerçekleştirecek.


YORUMLAR
500
Göztepe, evinde deplasmanı yaşadı Göztepe, evinde deplasmanı yaşadı Bafetimbi Gomis: Ben Galatasaray için en iyiyi diliyorum Bafetimbi Gomis: Ben Galatasaray için en iyiyi diliyorum
Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Göztepe, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de mesai çok yoğun olacak - Son Dakika


Son Dakika
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:21:00. #1.11#
SON DAKİKA: Göztepe'de mesai çok yoğun olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement