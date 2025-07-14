Göztepe\'de Transfer İhtiyacı

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Transfer devam ederken 1-2 transfer, belki de 3 transfer daha yapmamız gerekiyor. 1-2 pozisyonda şu anda neredeyse oynatacak hiç oyuncumuz yok" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Stanimir Stoilov, takımın kamp yaptığı Ljubljana'nın Bled kasabasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini ve altyapıdan gelen oyuncuların da takıma katkı vermeye çalıştığını ifade eden Stoilov, "Sakatlıklarımız var. 1-2 maç sonra herkesin geri döneceğini düşünüyorum. Bu şekilde daha güçlü olacağız. Geçen seneki yakaladığımız seviyeyi yakalayıp ve onun üzerine koyarak kalitemizi göstereceğiz" dedi.

"Şu andaki performansımızdan memnun değilim"

Şu ana kadarki maçlar ve antrenmanlarda sergilediklerini performanslardan memnun olmadığını vurgulayan Stoilov, "Bundan çok daha iyi olmamız gerekiyor. Aynı zamanda transfer devam ederken 1-2 transfer, belki de 3 transfer daha yapmamız gerekiyor. 1-2 pozisyonda şu anda neredeyse oynatacak hiç oyuncumuz yok. Aynı zamanda Ogün Bayrak'ın yaşadığı bir sakatlık var. Bu bizim adımıza gerçekten bir şanssızlık. Kendisi geçen yıl hızla gelişti ve iyi bir performans ortaya koydu. Bu pozisyonla ilgili de bu problemin en kısa zamanda giderileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda sağ bek pozisyonumuzda Arda Okan Kurtulan gibi çok genç yeni bir oyuncumuz var. Kaliteli, hırslı ve gelişime açık. Ama daha fazlasını yapabilir" diye konuştu.

"Romulo'yu çok fazla isteyen var"

Romulo'ya çok önemli teklifler olduğuna dile getiren Stoilov, "Takımların onu istediğini biliyoruz. Dennis için de bu geçerli. Şu ana kadar Romulo bizim maçlarımızda oynamadı. Göztepe için en iyisini verecek, savaşarak geçen seneki seviyeyi sağlayacak ve üzerine koyacak oyuncuları bulmak en önemlisi. Aynı zamanda geçen seneden olan oyuncuların da seviyelerinin üstüne çıkması gerekiyor. Şu ana kadar gördüğümden memnun değilim. Kesinlikle bunun üzerine koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaleci ihtiyaçlarının da olduğunu belirten Stoilov, rekabeti artırmaları gerektiğini ve transferlerin son dakika yapılmaması gerektiğini ifade ederek sözlerini noktaladı. - LYUBLYANA