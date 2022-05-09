Göztepe'de yabancıların kaderi belli olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe'de yabancıların kaderi belli olacak

09.05.2022 12:01
Göztepe'de yabancıların kaderi belli olacak

SPOR Toto Süper Lig'e iç sahadaki Beşiktaş ve deplasmanda Adana Demirspor maçlarının ardından veda edecek olan Göztepe'de hangi yabancı futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı bu iki karşılaşmada belirlenecek.

SPOR Toto Süper Lig'e iç sahadaki Beşiktaş ve deplasmanda Adana Demirspor maçlarının ardından veda edecek olan Göztepe'de hangi yabancı futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı bu iki karşılaşmada belirlenecek. Teknik Sorumlu Serdar Sabuncu iki müsabakaya genç oyunculardan kurulu kadroyla çıkacağını açıklarken, Baku, Lourency, Mihojevic, Di Santo, Tijanic ve Arslanagic'in de gelecekleri netleşecek. Futbol Federasyonu'nun gelecek sezon 1'inci Lig'de yabancı oyuncu sayısını 7'ye çıkarılacağını duyurmasının ardından sarı-kırmızılıların elindeki bazı yabancı futbolcuları tutacağı kaydedildi.

Beşiktaş ve Adana Demirspor karşılaşmalarında Sabuncu'nun yabancı futbolcuları da değerlendireceği öğrenildi. Sezon sonunda ise sözleşmesi sona erecek golcü Adis Jahovic'le yollar büyük ihtimalle ayrılacak. Kaleci Kenan Piric'in de yeni sezonda Göz-Göz'le yola devam etmeyeceği iddia edildi. Sezon oynanırken, Ndiaye ve Nwobodo bonservisiyle satıldı, Burekovic'in mukavelesi ise karşılıklı olarak feshedildi. Tannane ve Moubandje'nin de sözleşmeleri de mayıs ayı sonunda bitecek.

MEHMET SEPİL BEKLENİYOR

Göztepe'de kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran ve başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in bu hafta içinde kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor. Son aylarını yurt dışında geçiren Sepil'in devir işlemleriyle ilgili camiaya duyuru yapacağı ve gelişmeleri aktaracağı belirtilmişti. Mehmet Sepil'in Beşiktaş karşılaşmasından önce medya mensuplarıyla buluşmayı planladığı öğrenildi.


- İzmir
YORUMLAR
500
Menemenspor düştü düşüyor Menemenspor düştü düşüyor

Adana Demirspor, Spor Toto, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de yabancıların kaderi belli olacak - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Süleyman Soylu'nun "Operasyon çocuğu" sözlerine Ümit Özdağ yanıt verdi
12:02 Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor: Trabzonspor ve Sivasspor avantajlı durumda
12:00 Putin'den sonra Zelenski'den de 9 Mayıs açıklaması: Nazizmi yenen atalarımızla gurur duyuyoruz, özgür ruhumuzu bağlayabilecek hiçbir pranga yok
11:59 Eski eşini öldüren zanlı, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı
11:32 Kızını doktora götürmek için yola çıkan baba, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi
11:28 Geçim sıkıntısı yaşadığını anlatan genç kız "500 TL ile geçinemiyoruz" dedi, sosyal medya "saçlarının rengini" eleştirdi
11:21 Karayılan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi: PKK'nın Zap sorumlusu Helima Efendak öldürüldü
11:20 Kadın müşteri kuryeyi şikayet etti, restoranın verdiği cevap ortalığı yıktı geçti
11:18 İkinci el konut satışında fiyatlar tavan yaptı: Yüzde 127'lik dev artış
11:16 Eski sevgilisini eğlence merkezinden kaçırdı, arabaya bindirip saatlerce dövdü: Savcı 16 yıl hapsini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 12:21:42. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe'de yabancıların kaderi belli olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement