Göztepe'den buruk veda - Son Dakika
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Göztepe'den buruk veda

16.05.2022 11:51
Göztepe'den buruk veda

SPOR Toto Süper Lig'de küme düşen Göztepe, taraftarına buruk veda etti.

SPOR Toto Süper Lig'de küme düşen Göztepe, taraftarına buruk veda etti. Ligin 37'nci haftasında Beşiktaş'ı konuk eden sarı-kırmızılılar, sezonun son iç saha karşılaşmasında 9 kişi mücadele eden rakibine 2-0 yenildi. Takım küme düşmesine rağmen Gürsel Aksal Stadı'nı büyük ölçüde doldurup 90 dakika boyunca destek veren taraftarlar yine hayal kırıklığı yaşadı. Evdeki son maçta gol sevinci dahi yaşayamayan tribünler maç sonu hem futbolcuları hem de yönetimi protesto etti. Göztepeli futbolseverler 90 dakika bitiminde sadece altyapıdan yetişen kaleci Arda ve golcü Ege'ye sevgi gösterilerinde bulundu. İki genç futbolcu tek tek tribünleri dolaşıp taraftarın sevgi gösterilerini karşılıksız bırakmadı.

Göztepe, bu sonuçla galibiyet hasretini ise 14 maça çıkarıp tarihinin en kötü serilerinden birine imza atmayı sürdürdü. Bu periyotta 13 yenilgi alan İzmir ekibi sadece 1 maçını berabere tamamladı. Göz-Göz, Gürsel Aksel Stadı'nda da üst üste 7'nci mağlubiyetini aldı. Evinde son olarak 19 Ocak 2022 tarihinde Demir Grup Sivasspor'u 2-1'lik skorla geçen Göztepe, taraftarının huzurunda Altay, Galatasaray, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'a boyun eğdi. Sezonu 19'uncu sırada tamamlaması kesinleşen Göztepe, bu hafta deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Göztepe, yeni sezonda Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek.

"TÜRK FUTBOLU KALECİLERİ KAZANDI"

Göztepe Teknik Sorumlusu Serdar Sabuncu, Beşiktaş karşılaşmasında ön görülemeyen bir senaryo yaşandığını söyledi. Beşiktaş'ın 9 kişi kalmasıyla oyun planlarının bozulduğunu ifade eden Sabuncu, "Çok ekstra goller oldu. Maçın normal seyrinin dışına çıkması bizim planlarımızı bozdu. Fiziksel anlamda rakibimizin mücadele gücünü durdurmaya çalıştık. Ancak Beşiktaş usta oyuncularıyla kazandı. Türk futbolu ise 2 pırıl pırıl kaleci kazandı. Biri Arda diğeri ise Emre" dedi.


- İzmir
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Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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