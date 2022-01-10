Üye Girişi
Göztepe'den müthiş başlangıç - Son Dakika

Göztepe'den müthiş başlangıç

10.01.2022 11:58
Göztepe'den müthiş başlangıç

SPOR Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 15 puanla düşme potasında tamamlayıp en kötü performansını sergileyen Göztepe, ikinci devreye müthiş başlayarak aylar sonra düşme hattından sıyrıldı.

SPOR Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 15 puanla düşme potasında tamamlayıp en kötü performansını sergileyen Göztepe, ikinci devreye müthiş başlayarak aylar sonra düşme hattından sıyrıldı. Gürsel Aksel Stadı'nda Fraport Tav Antalyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0 yenerek derin bir nefes aldı. Bu sonuçla 18 puana yükselen Göztepe, tam 105 gün sonra düşme hattından kurtuldu. Averajla 16'ncı sıraya yükselen İzmir ekibi, oynadığı futbolla taraftarına umut verirken, ilk yarıda bekleneni veremeyen takıma yeni transferlerin de katılacak olması yüreklere iyice su serpti.

İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Göztepe, bu maçta ilkleri gerçekleştirdi. Bu sezon ilk kez 2'nin üzerinde gol atmayı başaran Göztepe, bu sezon kalesinde de ilk defa gol görmedi. Antalyaspor maçına kadar tüm karşılaşmalarda gol yiyen Göz-Göz, kalesini savunmayı başarırken, hücumda da çok etkili oldu. Göztepe, son olarak geçen sezonun 19'uncu haftasında 4 gollü galibiyet alabildi. O maçta Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe, bir daha rakip ağlara 4 gol bırakamamıştı. NDIAYE PATLAMA YAPTIGöztepe'de bu sezon bir türlü beklentileri karşılayamayan golcü Ndiaye ise adeta patlama yaptı. Antalyaspor ağlarına ikinci yarıda 28 dakika içinde 3 gol birden bırakan Senegalli, karşılaşmanın kahramanı oldu. N'Diaye 32 yıl sonra iç sahada hat-trick yapan ilk Göztepeli futbolcu unvanını aldı. Son olarak 1978-1979 sezonunda Sadullah Acele, Göztepe formasıyla bir iç saha maçında 3 gol attı. 20 Mayıs 1979 tarihinde Göztepe'nin Ankaragücü'nü 5-1 yendiği maçta 3 gol atan Sadullah Acele'nin ardından Ndiaye bu başarıyı yakaladı. MAESTRO İLK KEZ RAHATTeknik direktör Nestor El Maestro ise Göztepe'ye geldiği günden bu yana ilk kez bu kadar rahat bir maç çıkardı. Müsabakanın ardından oldukça mutlu gözüken Sırp teknik adam, "Aslında biz haftalardır bu skorları yakalayacak oyunu oynuyorduk. Ancak bir türlü golleri atamıyorduk. Nihayet bu maçta başardık. Büyük ve önemli bir galibiyet aldık. Bu sonuç bize inanç ve güven verecektir" diye konuştu. 3 İMZA TAMAM, 2 TAKVİYE DAHA GELECEK

Transfer çalışmalarını da sürdüren sarı-kırmızılıların en az 2 oyuncu takviyesi daha gerçekleştireceği bildirildi. Şu ana kadar listesindeki isimlerden kaleci Kenan Piric, sol bek Francois Moubandje ve orta sapa Ousaama Tannane ile resmi sözleşme imzalayan Göz-Göz'ün bir kanat, bir de santrfor alacağı bildirildi. Yeni transferler 12 Ocak Çarşamba günü ara transfer döneminin resmen açılmasıyla haftaya kadroda olacak. Nestor El Maestro, ayrılan oyuncuların da olabileceğini vurgulayarak, "Aramıza katılanlar da ayrılanlar da olabilir. Bunu sürpriz olarak değerlendirmemek lazım" yorumunu yaptı.


Göztepe'den müthiş başlangıç
Göztepe'den müthiş başlangıç
Göztepe'den müthiş başlangıç
Göztepe'den müthiş başlangıç
YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Spor Toto, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'den müthiş başlangıç - Son Dakika Spor


Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11! Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11!         
19:13
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi? Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi?         
19:12
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
19:13 Bakan Pakdemirli ile sera çalışanı kadınlar arasında gülümseten gül diyaloğu
19:12 Son Dakika: Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a karşı sürpriz ilk 11!
19:12 Eski Kazakistan cumhurbaşkanının kızı Aliya Nazarbayeva'nın ülke dışına çıkarttığı serveti dudak uçuklattı
18:43 Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile tepki: Dünyanın hiçbir devleti buna müsaade etmez
18:25 Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı
18:18 Acun Ilıcalı, Fatih Terim hamlesiyle herkesin aklını başından alacak
18:07 İnşaat alanında düşen kızın boğazına demir çubuk saplandı
18:00 Fuhuş operasyonunda detaylar ortaya çıktı! Okul servisinde fuhuş yaptırdılar, aralarında memurlar da var
17:51 Ünal Aysal: Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti
17:45 SGK'dan milyonları ilgilendiren genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 19:20:10. #1.13#
SON DAKİKA: Göztepe'den müthiş başlangıç - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement