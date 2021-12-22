Göztepe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, yarın Beşiktaş'a konuk olacak.
Vodafone Park Stadı'ndaki haftanın kapanış maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Ligde son 2 maçından puan çıkaramayan Göztepe, haftaya 14 puan ve averajla 18. sırada girdi.
İzmir temsilcisi, Süper Lig'de geçen sezondan bu yana çıktığı 25 maçta kalesini gole kapatamadı.
Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Lourency, yarın forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
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