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Göztepe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak - Son Dakika

Göztepe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak

22.12.2021 09:41
Göztepe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park Stadı'ndaki haftanın kapanış maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Ligde son 2 maçından puan çıkaramayan Göztepe, haftaya 14 puan ve averajla 18. sırada girdi.

İzmir temsilcisi, Süper Lig'de geçen sezondan bu yana çıktığı 25 maçta kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Lourency, yarın forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig, Vodafone Park, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak - Son Dakika Spor


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