Göztepe, evinde deplasmanı yaşadı - Son Dakika
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Göztepe, evinde deplasmanı yaşadı

17.05.2022 10:31
Göztepe, evinde deplasmanı yaşadı

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Göztepe, bu sezon iç sahada oynadığı 19 maçın 13'ünü kaybederken, 2 beraberlik ve 4 galibiyetle toplamda 14 puan topladı.

Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Göztepe, bu sezon iç sahada oynadığı 19 maçın 13'ünü kaybederken, 2 beraberlik ve 4 galibiyetle toplamda 14 puan topladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Göztepe, ligin bitimine 5 hafta kala matematiksel olarak küme düşmeyi garantilemişti. Sezon boyunca istikrarsız sonuçlar alan sarı-kırmızılılar, özellikle iç saha maçlarında istediğini elde edemedi. İzmir temsilcisi, taraftarının önünde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 13 maçta da rakiplerine boyun eğdi. Göztepe, iç saha maçlarında rakip filelere 18 gol atarken, kalesinde 34 gol gördü. İç saha avantajını kullanamayan Göztepe, son hafta öncesinde topladığı 14 puanla, 12 puanlı Yeni Malatyaspor'un ardından iç sahada en az puan toplayan takım konumunda bulunuyor. - İZMİR

Göztepe, evinde deplasmanı yaşadı
Göztepe, evinde deplasmanı yaşadı

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Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

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