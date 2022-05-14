Göztepe evindeki son maçta Beşiktaş'ı ağırlayacak - Son Dakika
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Göztepe evindeki son maçta Beşiktaş'ı ağırlayacak

14.05.2022 11:38
Göztepe evindeki son maçta Beşiktaş'ı ağırlayacak

SPOR Toto Süper Lig'e 3 hafta önce resmen veda eden Göztepe, evindeki son maçında Beşiktaş'ı konuk edecek.

SPOR Toto Süper Lig'e 3 hafta önce resmen veda eden Göztepe, evindeki son maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Ümit Öztürk'ün görev yapacağı karşılaşma yarın saat 16.00'da başlayacak. Süper Lig'de iç sahada son maçına çıkacak sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 408.5, 2'nci kategori 245, 3'üncü kategori 109, 4'üncü kategori 82, 5'inci kategori 54.5 ve 6'ncı kategori 27.5 TL olarak satışa çıktı. Gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek sarı-kırmızılılarda Teknik Sorumlu Serdar Sabuncu, sahaya genç ağırlıklı kadroyla çıkacaklarını söyledi. Sabuncu, "Evimizdeki son maçta camiamıza galibiyet armağan etmek istiyoruz" dedi.


- İzmir
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Beşiktaş, yarın Göztepe'yle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, yarın Göztepe'yle deplasmanda karşılaşacak Göztepe, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe evindeki son maçta Beşiktaş'ı ağırlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göztepe evindeki son maçta Beşiktaş'ı ağırlayacak - Son Dakika
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