Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki sabah antrenmanında Göztepeli futbolcular pas ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda oyun oynadı.
Akşam antrenmanı 5'e 2'nin ardından taktik çalışması ile tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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