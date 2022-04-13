Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

13.04.2022 13:20
Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızlı futbolcular, idmanı dar alanda oyun ile tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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