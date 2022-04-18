Göztepe, Gaziantep FK'yı yenemezse küme düşecek - Son Dakika
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Göztepe, Gaziantep FK'yı yenemezse küme düşecek

18.04.2022 13:15
Göztepe, Gaziantep FK'yı yenemezse küme düşecek

SPOR Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olup üst üste 10'uncu maçını kaybeden Göztepe, bu hafta resmen lige veda etme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

SPOR Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olup üst üste 10'uncu maçını kaybeden Göztepe, bu hafta resmen lige veda etme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Cumartesi günü yine deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar, sahadan galip ayrılamaması durumunda bitime 4 maç kala resmen Süper Lig'e veda edecek.

Ligde 16'ncı sırada yer alan GZT Giresunspor'un 13 puan gerisinde yer alan İzmir ekibine beraberlik dahi yeterli olmayacak ve Göztepe 3 puan dışındaki her sonuçta 5 sene sonra kesin olarak 1'inci Lig'e dönecek. Göztepe, Gaziantep FK'yı yenmesi durumunda rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e indirecek ve 1 hafta daha matematiksel olarak Süper Lig'de kalacak. Umutlarını artık mucizelere bırakan İzmir'in köklü kulübü 27 puanla 19'uncu basamakta yer alıyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe, Gaziantep FK'yı yenemezse küme düşecek - Son Dakika


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